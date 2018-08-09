Audi ve Ericsson otomotiv üretiminde 5G'ye geçiyor

İki şirket, Almanya'nın Ingolstadt kentinde bulunan Audi'nin genel merkezinde bir araya gelerek otomotiv üretiminin yüksek taleplerini karşılayabilecek, geleceğin de iletişim teknolojisi olan 5G'nin potansiyelini keşfetmek üzere bir dizi faaliyet üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, önümüzdeki aylarda her iki şirketin uzmanları, Almanya'daki "Audi Üretim Laboratuvarı"nın teknik merkezinde saha testleri gerçekleştirecek.

"FIRSATLARI TEST EDİYORUZ"

AUDI AG Bilişim Teknolojileri Başkanı (CIO) Frank Loydl: "Tamamıyla ağ tabanlı fabrika, geleceğin otomotiv üretimini önemli ölçüde etkileyecek. Gerçek zamanlı olarak yanıt verebilen güçlü bir ağ mimarisi bizim için büyük öneme sahip. İş ortağımız Ericsson'la yaptığımız projenin bir parçası olarak, 5G teknolojisinin akıllı fabrikalardaki endüstriyel uygulamalar için sunabileceği fırsatları test ediyoruz."

Audi ve Ericsson, Ingolstadt tesisine ek olarak diğer Audi Group fabrikalarında da 5G'nin kullanım olanaklarını araştırıyor.

Ericsson Grubu Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Erik Ekudden ise "Ericsson üreticilerin verimliliğini artırmak ve yeni iş fırsatları oluşturmalarına yardımcı olmak için dünyanın dört bir yanında 5G endüstri programları yürütüyor. Bu proje, akıllı kablosuz üretimi tamamen devreye sokmak amacıyla 5G'yi otomobil üretiminde kullandığımızda nelerin mümkün olduğunu görmek için harika bir fırsat" dedi.

5G AĞLARI DAHA İYİ VE DAHA HIZLI GENİŞ BANT DENEYİMİ SUNUYOR

5G, günümüzdeki mobil ağların performansını, tüketicilerin ve endüstrilerin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde artıracak yeni nesil mobil iletişimi olarak öne çıkıyor. 5G ağları, tüketicilere daha iyi ve daha hızlı bir geniş bant deneyimi sunarken, işletmelere de bağlı araçlardan yarının akıllı fabrikalarına kadar her alanda yeni uygulamalar yaratma konusunda yardımcı olacak.

Bu teknoloji, giderek daha esnek ve karmaşık üretim süreçlerine sahip olan Endüstri 4.0 için gerekli olan birçok ağ özelliğine sahip. 5G, daha güvenli kullanılabilirliğin yanı sıra daha hızlı veri aktarım oranları ve daha yüksek ağ kapasitesi de sunuyor. Ayrıca, ultra düşük gecikme, fabrika sistemindeki ekipman arasında hızlı yanıt süreleri sağlıyor. Projenin ilk aşamasında Audi ve Ericsson, otomobil gövdesi yapımında yaygın olarak kullanılan bir teknik olan tutkallama uygulamasında kablosuz bağlantılı üretim robotlarını kullanarak gecikme odaklı bir uygulamayı test edecekler.

Gaimersheim'daki teknik merkezde planlanan altyapı, Audi'nin Ingolstadt'daki fabrikasını ve diğer tesislerini yansıtan, simüle edilmiş bir üretim ortamında 5G teknolojilerinin uygulanmasını içerecek. Laboratuvara, 5G teknolojisinin erken dağıtımını mümkün kılan açık bir deneme tesisi olan Ericsson Kavram Kanıtlama [Proof-of-Concept (PoC)] ağı kurulacak. Bu ağ, üretim bileşenlerinin WiFi, WLAN veya kablolu (Ethernet) bağlantıları da dahil, kullanımda olanlara alternatif veya tamamlayıcı teknolojilerle entegre olmak üzere tasarlandı. (Hürriyet)