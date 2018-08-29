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Vespa’nın ilk modeli geliyor

Scooter modelleri ile ünlü İtalyan Vespa’nın elektrikli sisteme geçişini temsil eden Elettrica kısa süre sonra piyasaya çıkacak.

Giriş Tarihi: 29.8.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 29.8.2018 15:22

Vespa'nın geçen yıl Milan Motorsiklet Fuarı'nda tanıttığı ilk modeli Elettrica kısa süre sonra piyasaya çıkacak. Modelin ilk olarak Avrupa pazarına sunulacağı açıklandı.

Tek şarj ile 100 km mesafe kat edebilen anlık hızlanma değerleri ile 50 cc motora sahip bir scooter modelinden daha güçlü bir performans ortaya koyuyor. Batarya 4 saatte tamamen dolarken toplamda 1000 şarj döngüsü veya ortalama 10 yıl kullanılabiliyor.

YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİ VAR

Henüz azami hızı açıklanmayan modelin ekonomi modu hızı saate 30 km olacak şekilde sabitliyor. Ayrıca yakındaki yayayı veya aracı tespit etme, alternatif güzergahlar belirleme gibi özellikleri de bulunuyor.

Çatı firma Piaggio üretimi İtalya'da yapacak. Vespa Elettrica modelinin en erken gelecek yıl ABD ve Asya pazarına sunulacağı ifade ediliyor. Ayrıca daha küçük batarya ve benzin motoru ile 200 km menzile ulaşan melez Vespa Elettrica X modeli de gelecek yıl piyasada olacak.

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Vespa’nın ilk elektrikli scooter modeli geliyor
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