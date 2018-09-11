Yeni Porsche Cayenne Coupe yüksek hız testinde yakalandı!

Daha önce yol testindeki casus fotoğrafları sızdırlan Porsche Cayenne Coupe, testlerine Nürburgring'te devam ediyor. BMW X6 ve Mercedes-Benz GLE Coupe gibi modellerle rekabet etmeye hazırlanan otomobil, elektrikli kontrol edilebilen bir arka spoilere sahip olacak.

ARKA BAGAJ KISMI FARKLI TASARIM DİLİNE SAHİP

Autocar TR'nin aktardıklarına göre 2019'un sonunda satışa sunulması beklenen SUV'nin ön tampon ve arka bagaj kısmı standart Cayenne'den farklı bir tasarım diline sahip. 5 kapılı olarak tasarlanan Cayenne Coupe, standart Cayenne ile birlikte firmanın Leipzig'teki fabrikasında üretilecek.

Otomobili performanslı bir model olarak konumlandırmak isteyen Porsche, Cayenne Coupe'de 2.9 litre hacimli V6 ve 4.0 litrelik V8 benzinli motorları kullanacak. 445 bg güç üretecek 2.9 litrelik ünite giriş seviyesi olmaya hazırlanırken 4.0 litrelik V8 motor ise 560 bg'lik bir güce sahip olacak. Firma, standart Cayenne'de dizel seçenek de sunulmaya hazırlanırken, Coupe versiyonda henüz dizel bir motor kullanmayı düşünmüyor.