Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Otomobil Haberleri > Yeni Porsche Cayenne Coupe yüksek hız testinde yakalandı!

Yeni yüksek hız testinde yakalandı!

’nin ürün gamındaki yeni otomobili , ’te devam ettiği yüksek hız testinde görüntülendi.

Giriş Tarihi: 11.9.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 10:07
Yeni Porsche Cayenne Coupe yüksek hız testinde yakalandı!

Daha önce yol testindeki casus fotoğrafları sızdırlan , testlerine 'te devam ediyor. BMW X6 ve Mercedes-Benz GLE Coupe gibi modellerle rekabet etmeye hazırlanan otomobil, elektrikli kontrol edilebilen bir arka spoilere sahip olacak.

ARKA BAGAJ KISMI FARKLI TASARIM DİLİNE SAHİP

Autocar TR'nin aktardıklarına göre 2019'un sonunda satışa sunulması beklenen 'nin ön tampon ve arka bagaj kısmı standart Cayenne'den farklı bir tasarım diline sahip. 5 kapılı olarak tasarlanan Cayenne Coupe, standart Cayenne ile birlikte firmanın Leipzig'teki fabrikasında üretilecek.

Otomobili performanslı bir model olarak konumlandırmak isteyen Porsche, Cayenne Coupe'de 2.9 litre hacimli V6 ve 4.0 litrelik benzinli motorları kullanacak. 445 bg güç üretecek 2.9 litrelik ünite giriş seviyesi olmaya hazırlanırken 4.0 litrelik V8 motor ise 560 bg'lik bir güce sahip olacak. Firma, standart Cayenne'de dizel seçenek de sunulmaya hazırlanırken, Coupe versiyonda henüz dizel bir motor kullanmayı düşünmüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Porsche Cayenne Coupe yüksek hız testinde yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN