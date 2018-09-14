Otoyol yakınında çevre kirliliğin en büyük sorumlusu kamyonlar

Sonuçları "Environmental Science & Technology" dergisinde yayımlanan araştırmada, Vancouver ve Toronto'da, Kuzey Amerika'nın en işlek otobanı 401 dahil otoyol yakınlarındaki araç emisyonları ölçüldü.

Toronto Üniversitesi Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Fakültesinden Profesör Greg Evans liderliğinde iki yıl süresince yapılan araştırmada, otoyol çevresindeki emisyon seviyelerinin geçen araç sayısından çok yolları kullanan büyük kamyon sayısıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

HAFTA SONLARI EMİSYONLARDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ GÖZLENDİ

Araştırmada, şehir içinde kamyon taşımacılığında kullanılan bir yol yakınında emisyon seviyeleri 401 çevresindekine yakın çıkarken, bu yolda araç trafiğinin, 401'dekinin onda birinden az olduğuna dikkati çekildi.

Yine 401'de özel araç trafiğinin hala yoğun, ancak kamyon sayısının az olduğu hafta sonlarında emisyonlarda önemli düşüş gözlendi.

Kanadalıların yüzde 30'u, büyük bir otoyolun 500 metre civarında ikamet ediyor.

Araştırmaya, Kanada Çevre ve İklim Değişikliği kurumu, Ontario Çevre, Doğal Kaynakları Koruma ve Parklar Bakanlığı ile Metro Vancouver ilçe yönetiminin destek verdiği belirtildi. (Milliyet)