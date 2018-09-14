Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Otomobil Haberleri > Otoyol yakınında çevre kirliliğin en büyük sorumlusu kamyonlar

Otoyol yakınında çevre kirliliğin en büyük sorumlusu kamyonlar

'da yapılan bir araştırma, otoyol yakınında çevre kirliliğinin en büyük sorumlularının kamyonlar olduğunu ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 14.9.2018 16:28 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 16:29
Otoyol yakınında çevre kirliliğin en büyük sorumlusu kamyonlar

Sonuçları "Environmental Science & Technology" dergisinde yayımlanan araştırmada, Vancouver ve Toronto'da, 'nın en işlek otobanı 401 dahil otoyol yakınlarındaki araç emisyonları ölçüldü.

Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Fakültesinden Profesör Greg Evans liderliğinde iki yıl süresince yapılan araştırmada, otoyol çevresindeki emisyon seviyelerinin geçen araç sayısından çok yolları kullanan büyük kamyon sayısıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

HAFTA SONLARI EMİSYONLARDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ GÖZLENDİ

Araştırmada, şehir içinde kamyon taşımacılığında kullanılan bir yol yakınında emisyon seviyeleri 401 çevresindekine yakın çıkarken, bu yolda araç trafiğinin, 401'dekinin onda birinden az olduğuna dikkati çekildi.

Yine 401'de özel araç trafiğinin hala yoğun, ancak kamyon sayısının az olduğu sonlarında emisyonlarda önemli düşüş gözlendi.

lıların yüzde 30'u, büyük bir otoyolun 500 metre civarında ikamet ediyor.

Araştırmaya, Kanada Çevre ve İklim Değişikliği kurumu, Ontario Çevre, Doğal Kaynakları Koruma ve Parklar Bakanlığı ile Vancouver ilçe yönetiminin destek verdiği belirtildi. (Milliyet)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otoyol yakınında çevre kirliliğin en büyük sorumlusu kamyonlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN