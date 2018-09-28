YTÜ öğrencileri yerli ve milli projelerini sergiledi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrenci kulüpleri, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla ürettikleri, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler kazanan projelerini tanıttı.

Üniversitenin Davutpaşa yerleşkesinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Makine Teknolojileri Kulübü (Maktek), YTÜ Racing, DBF, Roket Takımı, Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü (AESK), Devreler ve Sistemler Topluluğu İnsansız Sualtı Sistemleri (IEEE CAS), Lagari İHA Takımı, AE2 Project, Güneş Enerjili Tekne Takımı, Rüzgar Enerjileri Kulübü ve YTÜ Robonom takımlarının tasarladıkları otomobiller, insansız hava araçları, sabit kanatlı hava aracı, tekne, sualtı robotu ve roketin özellikleri anlatıldı.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin sürekli kendini geliştirerek Türkiye'nin koyduğu milli hedeflere katkı sağlamak için akademisyenleri, öğrencileri ve yöneticileriyle sahada çalıştığını söyledi.

Üniversitedeki kabiliyetli gençleri ve akademisyenleri sahaya dökmek istediklerini ifade eden Şahin, öğrencilerin tasarladıkları yerli ve milli projeleri sergilediklerini belirtti.

"MİLLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ İÇİN MÜHENDİS YETİŞTİRİYORUZ"

Öğrencilerin ürettikleri insansız hava aracının Amerika'daki yarışlarda en isabetli atışı gerçekleştirerek derece aldığına dikkati çeken Şahin, "Sualtı robotumuz TEKNOFEST'te üçüncü oldu. Ayrıca üniversitemiz sağlık ve ulaşım teknolojisinde birincilik elde etti. Formula yarışlarında Türkiye'yi tek temsil eden üniversite takımıyız. Diğer üniversitelerde gidiyor ama yarışa katılan ve derece alan tek takımız." diye konuştu.

Prof. Dr. Şahin, takımların yarışmalar için aynı araç üzerinde çalışmadıklarını, yeni araç ürettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her sene sıfırdan yeni bir araç üretiyor. Bunun sebebi takımda yer alan öğrencilere sıfırdan araç yapımını göstermek. Sadece yarışlara katılmayı değil bu teknolojileri yüzde yüz yerli ve milli olarak üretmeyi hedefliyoruz. Milli otomobil üretiminde çalışmak üzere mühendis yetiştiriyoruz. Türkiye'nin milli otomobil hamlesi için de insan gücü hazırlıyoruz."

"YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNDE BİZ DE VARIZ"

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve YTÜ Racing Akademik Danışmanı Doç. Dr. Alptekin Ergenç de Makine Teknolojileri Kulübü'nün Formula Student Takımı YTÜ Racing ile birlikte 2011 yılında başlayarak 5 formula aracı ürettiklerini ve bu yıl altıncı aracın tasarımını yapacaklarını anlattı.

Türkiye için yerli ve milli mühendislik çalışmaları yaptıklarına işaret eden Ergenç, üretimini ve tasarımını üniversitede yaptıkları formula aracının sıfırdan 100 kilometreye üç buçuk saniyede çıktığını ve İtalya'da düzenlenen yarışlarda hızlanma kategorisinde ikincilik aldıklarını belirtti.

Doç. Dr. Ergenç, yerli araç projesinde lider üniversite olmayı amaçladıklarına dikkati çekerek, "Avrupa'nın en iyi 50 takımı içindeyiz. Hedefimiz dünyanın en iyi 10 takımı içine girmek. Yerli ve milli bir araç yapılacaksa biz üniversite olarak hazırız. Bu alanda çalışmak istiyoruz. Yerli ve milli teknoloji hamlesinde biz de varız diyoruz." ifadelerini kullandı.

KULÜPLERİN TASARLADIKLARI PROJELERLE KAZANDIĞI BAŞARILAR

YTÜ-Racing takımı bu yıl tasarladığı YTR-05 aracı ile 52 takımın katıldığı Formula Student İtalya yarışmasında hızlanma etabında rakiplerini geride bırakarak 3,87 saniyeyle ikincilik elde etti.

Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü (AESK) ise 2018 TÜBİTAK Efficiency Electric Vehicle yarışında otonom ve hidromobil kategorilerinde birincilik, elektromobil kategorisinde de üçüncülük ödülü aldı.

Üniversitenin Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü öğrencilerinden oluşan IEEE YTU Circuits and Systems (CAS) takımı da MATE-ROV 2018 TR Uzaktan Kumandalı Sualtı Robot Yarışması'nda üçüncülük kazandı.

Lagari İHA Takımı, AUVSI SUAS 2018 yarışmasında görev uçuşlarını başarıyla gerçekleştirerek, yarışmayı görev aşamasında beşinci, genel sıralamada ise sekizinci olarak tamamladı.

AE2 Project takımı da dünyanın çeşitli ülkelerinden lise, teknik lise ve üniversite öğrencileri, kendi tasarladıkları ve ürettikleri araçlarla en az yakıtla en uzun mesafeyi kat etmek için mücadele ettikleri Shell Eco Marathon Türkiye'de Güvenlik Ödülünü kazandı.