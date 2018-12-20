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Yeni 'dan geldi! 'nın motor sesi duyuluyor

için artık geri sayım başladı. Japon üreticinin efsane spor otomobili daha önce uluslararası bir organizasyonda prototip olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdiye kadar araçla ilgili çeşitli raporlar yayınlanmış ve geçtiğimiz hafta da Supra'nın nasıl göründüğünü gözler önüne seren bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. ise Toyota, yeni Supra'nın motor sesini içeren dikkat çekici bir paylaştı.

Giriş Tarihi: 20.12.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 10:04
Yeni Toyota Supra'dan video geldi! Supra'nın motor sesi duyuluyor

Avrupa, yeni 'nın bir teaser videosunu yayınladı. Görüntülerde, Z4 ve M340i modellerinde kullanılan 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motorunun sesini duymak mümkün.

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Yeni Toyota Supra'dan video geldi! Supra'nın motor sesi duyuluyor
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