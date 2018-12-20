Yeni Toyota Supra'dan video geldi! Supra'nın motor sesi duyuluyor

ToyotaSupra için artık geri sayım başladı. Japon üreticinin efsane spor otomobili Supra daha önce uluslararası bir organizasyonda prototip olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdiye kadar araçla ilgili çeşitli raporlar yayınlanmış ve geçtiğimiz hafta da Supra'nın nasıl göründüğünü gözler önüne seren bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Toyota, yeni Supra'nın motor sesini içeren dikkat çekici bir video paylaştı.
Giriş Tarihi: 20.12.2018 09:53Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 10:04
Toyota Avrupa, yeni Supra'nın bir teaser videosunu yayınladı. Görüntülerde, Z4 ve M340i modellerinde kullanılan 3.0 litrelik sıralı altı silindirli BMW motorunun sesini duymak mümkün.