Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Otomobil Haberleri > 2020 Toyota Supra’nın arka bölümüne ait fotoğraf sızdı!

’nın arka bölümüne ait fotoğraf sızdı!

Yeni ile ilgili bilinmeyen taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. İki hafta önce gri renkli bir örneği ile sportif ön bölümünü gördüğümüz Supra, şimdi de sarı renkli başka bir örneği ile karşımızda. Bu sefer inceleme fırsatı bulduğumuz yer ise aracın agresif arka bölümü.

Giriş Tarihi: 24.12.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 17:18
2020 Toyota Supra’nın arka bölümüne ait fotoğraf sızdı!

Tıpkı daha önce gördüğümüz ön tarafı gibi, beşinci nesil Supra'nın arka bölümü de aylar önce tanıtılan FT-1'i andırıyor. Elbette araç, 2014'ün başlarında tanıtılan konseptin tam bir kopyası değil ancak iki otomobil arasındaki benzerlikleri fark etmek oldukça kolay.

2002'DEKİ MODELE SELAM GÖNDERİYOR!

Motor 1 TR'nin haberine göre oldukça agresif bir görüntü çizen 2020 Toyota Supra, gövdeyle bir bütün olan belirgin bir spoyler dudağına ve F1 tarzı sis farlarının altında kendini gösteren büyük egzoz çıkışlarına sahip. Difüzörün üzerinde yer alan dikey kısımlar aracın keskin havasını korurken, tamponun üzerinde yer alan "Supra" yazısı 2002'de üretimi durdurulan modele selam gönderiyor.

Konseptte gördüğümüz geri çekilebilir arka spoyler bu modelde yer almıyor ancak belki de bunu gelişi doğrulanan ateşli GRMN versiyonunda görebiliriz.

Toyota, yeniden doğan Supra'yı önümüzdeki ay düzenlenecek Detroit Otomobil Fuarı'nda tanıtacak.

Bu otomobillerin fişi çekiliyor! 2019'da üretimlerine son verilecek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
2020 Toyota Supra’nın arka bölümüne ait fotoğraf sızdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN