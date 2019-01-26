Renault'da Carlos Ghosn'un yerine yeni atama

Renault Grubu'ndan yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu'nun Carlos Ghosn'un istifasından sonra İcra Kurulu Başkanlığı görevine Michelin'in mevcut Başkanı Senard'ı getirdiklerini ve yeni Genel Direktörün Bollore'nin olduğunu belirtildi.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki Senard'ın mayıs ayına kadar başkanlık görevine devam edecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yıl Senard'ın başkanlığını üstlendiği Michelin'in "örnek şirket" olarak tanımlamıştı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49'uncu Dünya Ekonomik Forumu sırasında Bloomberg'e verdiği demeçte, Ghosn'un, görevinden dün akşam istifa ettiğini açıklamıştı.

MAAŞINI 5 YIL BOYUNCA 5 MİLYAR YEN DÜŞÜK GÖSTERMİŞTİ

Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 234 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da gözaltına alınmıştı.

Ülkede sıklıkla şüphelilerin duruşmalar başlayana kadar gözaltında tutulduğu uyarısında bulunan avukatı, Ghosn'un davasının karışıklığı nedeniyle bu sürecin en az 6 ay sürebileceğini söylemişti. Tokyo mahkemesi, Ghosn'un avukatlarının iki kez yaptıkları kefaletle salıverilme talebini reddetmişti.

Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım'da Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti.

Renault Grubu Yönetim Kurulundan, 21 Kasım'da yapılan açıklamada, grubun menfaatlerinin korunması ve faaliyetlerine devam edebilmesi amacıyla geçici yönetim önlemlerini kabul ettiği duyurulmuştu.

Carlos Ghosn yerine Thierry Bollore'nin geçici süreyle İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Ghosn'un geçici olarak görev ehliyetini kaybettiği ancak halen Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev unvanlarını koruduğu bildirilmişti.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım'da son vermişti.

Mitsubishi Motors'dan 26 Kasım'da yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları toplantıda, Ghosn'un güvenilirliğini kaybetmesi nedeniyle görevine son verilmesi yönünde oy kullandığı kaydedilmişti.

19 KASIM'DAN BU YANA GÖZALTINDA

Savcılık talebiyle 19 Kasım'dan bu yana gözaltı merkezinde tutulan Ghosn, 8 Ocak'ta Tokyo'da görülen halka açık duruşmada hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Ghosn'un avukatının tutuksuz yargılanma talebi ise delilleri karartma ve kaçma şüphesi gerekçesiyle reddedilmişti.

Ek iddianame hazırlayan savcılık, 11 Ocak'ta Ghosn'a 2008 mali krizi sırasında kişisel yatırımlarından uğradığı zararı şirkete ödettiği ve 2018'den önceki 3 mali yılda aldığı ücreti düşük gösterdiği gerekçesiyle iki ayrı güveni ihlal suçlaması yöneltmişti.