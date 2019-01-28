Hafif ticari ile atağa geçecek

BUGÜN NELER OLDU

Sonbeş yıldır Türkiye'de sürekli büyüyen Peugeot, 2018'de yüzde 35 daralan pazarda iki basamak atlayarak 7'inci sıraya yükseldi. Fransız marka, 24 bin 905 binek, 5 bin 247 hafif ticari olmak üzere toplam 30 bin 152 araç satışı gerçekleştirerek, pazar payını yüzde 4.2'den yüzde 4.9'a çıkardı. Böylece 2018'de pazar payını en çok artıran marka oldu. Binek araç pazarı satış sıralamasında da iki basamak yükselen Peugeot yüzde 4.1'den yüzde 5.1'e yükselttiği pazar payı ile 8'inci sırada yer aldı. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, SUV modeller başta olmak üzere markanın geniş ürün gamının bu başarıda önemli rol oynadığını söyledi. Anaç, 2019 öngörülerini ise şöyle anlattı: "Türkiye otomobil pazarının 520 bin adede ulaşmasını öngörüyoruz. Hedefimiz 26 bin adetle yüzde 5 pazar payı elde etmek. Her şeyden önce müşteriyi merkeze konumlandıran yaklaşımımız devam edecek. Yeni Rifter lansmanımız, hafif ticari araç pazarındaki atağımız, genişleyen ve güçlenen bayi teşkilatımız ile büyümeye devam edeceğiz."