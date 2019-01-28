Yeni Renault Clio'nun iç mekanı ortaya çıktı! 2020 Renault Clio'nun içi böyle görünüyor...

Yeni "Akıllı Kabin-Smart Cockpit", sürücü odaklı tasarımıyla selefine göre daha fazla teknoloji barındırıyor. Dalga şeklindeki tasarım ile, genişlik hissini vurgulanmak istenilmiş. Sınıfında en geniş ekranıyla donatıldığı açıklanan otomobilde olan 9,3 inçlik multimedya ekran ile 7 inçe göre iki kat daha büyük bir alan sunulduğu belirtiliyor. Kullanıcı odaklı bu ekran, internet bağlantılı yeni multimedya sistemi EASY LINK, navigasyon, bilgi-eğlence sisteminin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları gibi kullanıcı dostu bir içeriğe sahip.