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Yeni 'nun iç mekanı ortaya çıktı! 2020 'nun içi böyle görünüyor...

Birinci nesli 1990 yılında tanıtılan, 15 milyon satış adedine ulaşan modeli 'nun beşinci neslinin ilk detayları ortaya çıktı. "Evrim ve Devrim" çifte ilkesi esas alınarak tasarlandığı belirtilen yeni Clio'da daha keskin hatlar kullanıldığı belirtilirken ön tasarımıyla daha dinamik ve modern göründüğü de açıklanan bilgiler arasında. Henüz aracın dış tasarımı ortaya çıkmazken, iç mekan fotoğrafları servis edildi. Kalite algısı arttırıldığı belirtilen iç mekanda daha fazla yumuşak malzeme kullanılmış.

Giriş Tarihi: 28.1.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 16:10
Yeni Renault Clio'nun iç mekanı ortaya çıktı! 2020 Renault Clio'nun içi böyle görünüyor...

Yeni "Akıllı Kabin-Smart Cockpit", sürücü odaklı tasarımıyla selefine göre daha fazla teknoloji barındırıyor. Dalga şeklindeki tasarım ile, genişlik hissini vurgulanmak istenilmiş. Sınıfında en geniş ekranıyla donatıldığı açıklanan otomobilde olan 9,3 inçlik multimedya ekran ile 7 inçe göre iki kat daha büyük bir alan sunulduğu belirtiliyor. Kullanıcı odaklı bu ekran, bağlantılı yeni multimedya sistemi EASY LINK, navigasyon, bilgi-eğlence sisteminin yanı sıra MULTI-SENSE ayarları gibi kullanıcı dostu bir içeriğe sahip.

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Yeni Renault Clio'nun iç mekanı ortaya çıktı! 2020 Renault Clio'nun içi böyle görünüyor...
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