Volkswagen Jetta hakkında flaş iddia!

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiler göre, ülkede Jetta markası altında Jetta VA3 (mevcut Jetta sedan), Seat Ateca'yı temel alan Jetta VS5 SUV ve Seat Tarraco'yu temel alan Jetta VS7 SUV olmak üzere üç model sunulacak.

KENDİNE AİT YENİ BİR LOGOSU OLACAK!

İddiaya göre yeni Jetta markasına ait otomobiller, Volkswagen ve yerel ortağı FAW'ın Çin'deki Chengdu fabrikasında üretilecek. Ayrıca söylentiye göre Jetta'nın kendine ait yeni bir logosu olacak. Bu arada Seat Çin'de temsil edilmediği için Ateca ve Tarraco'nun farklı bir marka adıyla satılması firmayı etkilemeyecek.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde genç nüfus oranı bir hayli yüksek ancak Volkswagen, ülkede bu kitleye hitap eden bir araç satmıyor. Firma, yeni Jetta markası ile bu durumu değiştirmeyi hedefliyor. (Motor 1 TR)