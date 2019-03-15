Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Otomobil Haberleri > Yerli otomobilin lansman tarihi belli oldu!

Yerli otomobilin lansman tarihi belli oldu!

Yerli otomobilin 'su olan , proje ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, "2022'nin ortasında dış dünyadaki araçlar yavaş yavaş piyasaya girmeye başladığında biz de elektrikli aracımızı piyasaya sürmeye başlayacağız. Ve buradaki araç 3'üncü seviyeye hazır otonom (sürücüsüz) bir araç olacak." dedi.

Giriş Tarihi: 15.3.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 16:43
Yerli otomobilin lansman tarihi belli oldu!

Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, yerli otomobil üretimi konusunda kendisine zamanlamanın doğru olup olmadığı, fırsatların bulunup bulunmadığını ve bu işin nasıl yapılacağı gibi soruların sıklıkla yöneltildiğini dile getirdi.

Yerli otomobil için potansiyel bir pazar bulunduğunu aktaran Karakaş, "Evet bir fırsat var çünkü otomotiv sektörü bir dönüşümün içerisinde. Dolayısıyla bizim bu zamanı iyi değerlendirmemiz lazım. İkincisi bir pazar var mı? Evet var, hatta otomobilden daha fazlası için bir pazar var. Zaten bizim yola çıkış noktamızda biz hep aynı ifadeyi kullanıyoruz. Biz otomobilden daha fazlasını yapmak üzere yola çıktık diyoruz." ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerli otomobilin lansman tarihi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN