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Yeni Supra beklenenden daha hızlı çıktı!

2020 gerçekten oldukça hızlı bir otomobil. Bildiğiniz gibi Japon üretici, aracın 0-96 km/s hızlanmasını 4.1 saniye olarak açıklamıştı. Ancak yapılan son performans testleri, yeni Supra’nın düz yolda firmanın belirttiğinden daha hızlı olduğunu gösterdi.

Giriş Tarihi: 16.5.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 13:25
Yeni Supra beklenenden daha hızlı çıktı!

Car and Driver'ın gerçekleştirdiği testte, Supra'nın 96 km/s hıza yalnızca 3.8 saniyede ulaştığı tespit edildi. Hızlanmasını Toyota'nın tahmininden 0.3 saniye daha kısa sürede tamamlayan aracın, altı silindirli motorlu BMW Z4'ten de 0.1 saniye daha hızlı olduğu görüldü. Bu arada şunu da belirtelim ki her iki model de aynı turboşarjlı 3.0 litrelik altı silindirli motoru paylaşıyor. Ancak 382 beygir güce sahip BMW modeli, 340 bg'lik Supra'dan daha güçlü.

MAKSİMUM 250 KM/S HIZA ÇIKIYOR

400 metrelik mesafeyi 12.3 saniyede tamamlayan Supra, maksimum 250 km/s hıza kadar çıkıyor. Ayrıca Firmadan gelen açıklamalara bakılırsa, daha da güçlü bir Supra'nın sunulma ihtimali bulunuyor.

Yeniden doğan Toyota Supra'nın şef mühendisi Tetsuya Tada, daha önce yaptığı bir açıklamada, "GT86 için Japonya'ya özel, 100 örneği olan özel versiyon GMRN'i tanıttık ve ilk günden 3,000 sipariş aldık. Supra için de böyle bir versiyon düşünüyoruz." demişti. (Motor 1 TR)

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Yeni Supra beklenenden daha hızlı çıktı!
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