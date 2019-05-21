Big Boyz Festival’de yer alacak olağanüstü araçlar, kullananları büyüledi

Alice İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek hobi - aktivite festivali Big Boyz Festival'de bu yıl yer alacak, meraklılarının hayallerini süsleyen sıradışı araçlar, otomobil ve motosiklet dünyasının uzman isimleriyle buluştu. Olağanüstü görüntü ve özellikleriyle; festivalin Kategori Sponsoru olan Mercedes-Benz X-Class, yine Big Boyz Festival'in sponsorları arasında yer alan Lotus, Harley Davidson, Mercedes-Benz Unimog ve Mercedes-Benz CLA Coupe festival öncesi gerçekleştirilen, Alice İstanbul'un Kurucusucu Tolga Alişoğlu'nun da katıldığı sürüş etkinliğinde profesyonellerden tam not aldı.





9 Milyon TL'lik ticaret hacmi

Etkinlik öncesinde 15 – 16 Haziran tarihlerinde 3.'sü gerçekleştirilecek olan Big Boyz Festival hakkında bilgi veren Tolga Alişoğlu, bu yılki festivalde 15 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini aktardı. Alişoğlu şunları söyledi:

"Big Boyz Festival 'Büyüklere Oyuncaklar' mottosuyla yola çıkan, Türkiye'nin tek hobi ve aktivite festivali. Festival sadece erkekleri değil, hobi macera ve aktiviteye gönül vermiş veya hobi arayışı içinde olan kadın, erkek herkesi kapsıyor. Uçak, araba, motosiklet, spor, eğlence, müzik, hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçlar ile ultra teknolojik deneyimleri, 15 bin metrekarelik alanda meraklılarıyla buluşturacağız.

Festival ziyaretçilere eğlence ve deneyim, firmalara ise satış ve fuarcılık hizmeti sunuyor. Big Boyz Festival geçtiğimiz yıl 2 günde 5 milyon TL'lik, festivalde toplanan data ile de 1 yılda toplam 9 Milyon TL'lik ticaret hacmi yarattı. Bu sene beklentimiz bu rakamları yüzde 100 artırmak. Dünya genelinde festival pazarının büyüklüğü 50 milyar dolar. Örneğin her sene Nevada'da yapılan Burning Man Festivali'nin ekonomiye katkısı 60 milyon dolar. Neden ülkemizden de dünya çapında bir festival çıkmasın? Amacımız önümüzdeki yıllarda Big Boyz Festival'i dünya arenalarına taşımak."





Festivale yönelik bilgilendirmenin ardından, ünlü Redbull sporcusu ve Stunt Rider Birkan Polat'ın, KTM motosikletiyle yaptığı özel gösteriyi misafirler nefeslerini tutarak izledi. Gösteri sonrasında profesyoneller Lotus, Harley Davidson, Mercedes-Benz Unimog,Mercedes-Benz CLA Coupeve Mercedes-Benz X-Class V6 ile unutamayacakları sürüş deneyimleri yaşadılar.

Her yolun aracı Mercedes-Benz X-Class V6

Big Boyz Festival'in sürüş etkinliğinde profesyonellerle buluşan Mercedes-Benz X-Class V6 kelimenin tam anlamıyla hayranlık uyandırdı. Mercedes-Benz X-Class V6 258 BG'lik motoru, üstün off-road yeteneği, yüksek taşıma kapasitesi ve çekiş kabiliyeti ile ilgi çekerken, şehir içi günlük kullanımdan bol virajlı karayollarına, çamurlu ve zorlu arazi şartlarına kadar her türlü koşulda kullanıcısına oldukça başarılı bir sürüş konforu sunuyor olmasıyla da ilgi odağı oldu.



Hassas mühendislik harikası Lotus

Dünyanın en çok saygı duyulan ve en yüksek performansa sahip spor otomobillerinden biri olan, 3.9 saniyede 100 km hıza ulaşabilen Lotus, İngiliz zanaatkarlığının en ince detaylarını sergileyerek görenleri büyüledi. Her biri el yapımı olan, hassas mühendislik, son teknoloji ve gelimiş materyallerin kullanıldığı güçlü ama aynı zamanda hafif olan Lotus, bu özellikleriye muhteşem bir sürüş deneyimi yaşattı.

Güçlü, hızlı, çevik ve özgür

Her tarzdaki sürücünün özgürlüğünü ve bireyselliğini asfalt üzerinde istediği gibi ifade etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmışHarley Davidson motorsikletleri de sürüş etkinliğinin ilgi odağı oldu. Muazzam gücü, düzlüklerdeki hızı ve virajlardaki çevikliği ile profesyonelleri kendine hayran bırakan Harley Davidson modelleri sınırlarınızı test etmenizi sağlayacak.

Zorlu koşulları dize getiren Unimog, şehiriçi kullanımda konfor sağlıyor

Türkiye'deki hayranlarıyla hem arazi, hem de şehir içinde kullanıma uygun donanımıyla buluşan Mercedes-Benz Unimog, yaklaşık 70 yıldır dünyanın en iyi arazi araçlarından bir olarak kabul ediliyor. Big Boyz sürüş etkinliğinde profesyoneller tarafından hem arazide hem de şehiriçi yolda test edilen Unimog, hayranlık uyandıran bir sürüş deneyimi yaşattı. Arazideki kullanımında en ağır koşulları dize getiren Unimog, kabinindeki 6 kişilik oturma alanı ve kabin içi donanımları ile şehrin sokaklarında da konforlu kullanım sağladığını gösterdi.

Az yakıtla yüksek performans

Kompakt sınıftaki ilk 4 kapılı coupé olan Mercedes-Benz CLA da test sürüşü etkinliğinde kullanıcılarını mest etti. Benzinli (CLA 200) ve bir de dizel (CLA 180 d) olmak üzere iki farklı motor seçeneği sunan model, güçlü tasarımı ve GT tarzındaki iz genişliğiyle benzersiz bir sürüş keyfi sunuyor. Kapsamlı simülasyon ve model çalışmaları sonucunda 0,23 Cd rüzgar sürtünme katsayısıyla dünyanın en aerodinamik seri üretim otomobillerinden biri olan Yeni CLA, bu sayede daha düşük yakıt tüketimi ve daha yüksek performans sunuyor.

Aksiyon, macera, eğlence bir arada

Big Boyz Festival 15 – 16 Haziran tarihlerinde İstanbul Kemer Country Club'ta düzenlenecek. Burak Yeter, Yüksek Sadakat, Grup Dayımlar ve DJ Levent Özbay gibi sevilen isimlerin performanslarını sergileyeceği festivalde Redbull DJ'leri de misafirleri coşturacak. Sektörün önde gelen markalarını ve hobi severleri tek çatı altında toplayan Big Boyz Festival, en keyifli ve heyecanlı macera – aksiyon oyunları ile katılımcıların, adrenalini zirvede hissetmelerini sağlayacak.

Müzikleri gün boyunca Türkiye'nin en seçkin radyoları tarafından çalınacak olan Big Boyz Festival'e gelenler; bir yandan hayallerindeki aracı, tekneyi ya da motosikleti inceleyip, drone, maket uçak gibi oyuncakları test ederken, diğer yandan festival bünyesinde bulunan markalardan alışveriş yapabilecek.İstanbul'un en büyük deneyim alanına sahip etkinliği olan Big Boyz Festival nefes kesen macera dolu aktiviteler, hobiler, alana özel dizayn edilen keyifli alışveriş noktaları, çılgın partileriyle aksiyon ve macera tutkunlarına unutamayacakları 2 gün yaşatacak.