2019 Audi S8'in örtüsü kaldırıldı! Çift turbolu V8'le gelen aracın özellikleri nedir?

"Performanslı sedan" dendiğinde haliyle akıllara ilk önce aracın gücü geliyor. S8, A8'de bulunan 6 silindirli standart ünitenin yerini 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 ile doldurmuş. Bu ünite 563 beygir gücü ve 800 Nm tork üretebiliyor.