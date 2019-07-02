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2019 'in örtüsü kaldırıldı! Çift turbolu 'le gelen aracın özellikleri nedir?

, güncel 'i iki sene önce tanıtmıştı. 'in ilk prototiplerini görmemiz ise ancak geçtiğimiz senenin başlarında olmuş ve aracın ancak birkaç sene sonra tanıtılabileceğini düşünmüştük. Sonunda beklediğimiz an geldi ve Audi, yeni S8'in örtüsünü kaldırdı. sedan, yeni motoru ve tarzı ile bizlerle.

Giriş Tarihi: 2.7.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 11:32
2019 Audi S8'in örtüsü kaldırıldı! Çift turbolu V8'le gelen aracın özellikleri nedir?

" sedan" dendiğinde haliyle akıllara ilk önce aracın gücü geliyor. , 'de bulunan 6 silindirli standart ünitenin yerini 4.0 litrelik çift turbolu bir ile doldurmuş. Bu ünite 563 beygir gücü ve 800 Nm tork üretebiliyor.

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2019 Audi S8'in örtüsü kaldırıldı! Çift turbolu V8'le gelen aracın özellikleri nedir?
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