2019 Toyota C-HR teknik özellikleri nelerdir? Toyota C-HR ne kadar yakıyor?

Mart 2019'da Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Toyota C-HR'nin üretimine de Kasım 2016'da başlandı. 14 Aralık 2016'da ilk kez Japonya'da satılan C-HR Toyota'nın küçük Crossover SUV modelidir. Aracı satın almak isteyen vatandaşlar, 'Toyota C-HR teknik özellikleri neler' sorusu arama motoru üzerinden araştırılıyor. Peki, Toyota C-HR ne kadar yakıyor? İşte bu soruların yanıtları…
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Diamond ve Dynamic özellikleri bulunan araç, ülkemizde Toyota tutkunları tarafından özellikler tercih edilmektedir. İşte Toyota C-HR 1.8 Hybrid Diamond teknik özellikleri…