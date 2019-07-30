2019 Toyota C-HR teknik özellikleri nelerdir? Toyota C-HR ne kadar yakıyor?

Mart 2019'da Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Toyota C-HR'nin üretimine de Kasım 2016'da başlandı. 14 Aralık 2016'da ilk kez Japonya'da satılan C-HR Toyota'nın küçük Crossover SUV modelidir. Aracı satın almak isteyen vatandaşlar, 'Toyota C-HR teknik özellikleri neler' sorusu arama motoru üzerinden araştırılıyor. Peki, Toyota C-HR ne kadar yakıyor? İşte bu soruların yanıtları…

2019 TOYOTA C-HR TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Diamond ve Dynamic özellikleri bulunan araç, ülkemizde Toyota tutkunları tarafından özellikler tercih edilmektedir. İşte Toyota C-HR 1.8 Hybrid Diamond teknik özellikleri…

Silindir Hacmi: 1798 cc

0-100 Km Hızlanma: 11.0 saniye

Uzunluk: 4360 mm

Boş ağırlık: 1050 kg

Yakıt Deposu: 50 litre

Vites Tipi: Otomatik

Yakıt türü: Hibrit

Beygir gücü: 122 HP

Maksimum Hızı: 170 KM

Şehir İçi Ortalama Tüketim: 3.5 litre

Şehir Dışı Ortalama Tüketim: 4.1 lt