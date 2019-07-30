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2019 teknik özellikleri nelerdir? Toyota C-HR ne kadar yakıyor?

1937 yılında kurulan Toyota markasının küçük crossover SUV modeli olan Toyoto C-HR 2016 yılından günümüze kadar üretilen araçlar arasında bulunuyor. Özellikle jip tarzı araçlara binmek isteyen ve Toyota tutkusu olan vatandaşlar tarafından teknik özellikleri merak edilen ’nin teknik özellikleri nelerdir? Toyoto C-HR ne kadar yakıyor? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 30.7.2019 17:38
2019 Toyota C-HR teknik özellikleri nelerdir? Toyota C-HR ne kadar yakıyor?

Mart 2019'da Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Toyota C-HR'nin üretimine de Kasım 2016'da başlandı. 14 Aralık 2016'da ilk kez Japonya'da satılan C-HR Toyota'nın küçük Crossover SUV modelidir. Aracı satın almak isteyen vatandaşlar, 'Toyota C-HR teknik özellikleri neler' sorusu arama motoru üzerinden araştırılıyor. Peki, Toyota C-HR ne kadar yakıyor? İşte bu soruların yanıtları…

2019 TOYOTA C-HR TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Diamond ve Dynamic özellikleri bulunan araç, ülkemizde Toyota tutkunları tarafından özellikler tercih edilmektedir. İşte Toyota C-HR 1.8 Hybrid Diamond teknik özellikleri…

  • Silindir Hacmi: 1798 cc
  • 0-100 Km Hızlanma: 11.0 saniye
  • Uzunluk: 4360 mm
  • Boş ağırlık: 1050 kg
  • Yakıt Deposu: 50 litre
  • Vites Tipi: Otomatik
  • Yakıt türü: Hibrit
  • Beygir gücü: 122 HP
  • Maksimum Hızı: 170 KM
  • Şehir İçi Ortalama Tüketim: 3.5 litre
  • Şehir Dışı Ortalama Tüketim: 4.1 lt
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2019 Toyota C-HR teknik özellikleri nelerdir? Toyota C-HR ne kadar yakıyor?
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