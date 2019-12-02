‘Otomobil Oscarı’nda 7 finalist belli oldu

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dünyasının 'Oscar'ı olarak kabul edilen Avrupa'da Yılın Otomobili' (Car of the Year) finalistleri belirlendi. Toplam 30 model arasından finale kadar 7 finalist şöyle: " BMW 1 Serisi, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3, Toyota Corolla." İlk 7 finalist arasında iki elektrikli spor otomobilin olması dikkat çekti. 2020 Avrupa'da Yılın Otomobili, 23 ülkeden 60 kişilik otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlenecek. Kazanan otomobil 2 Mart 2020 tarihinde Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.