BMW'de 'elektrikli araç' sayısı ve satışı artacak

Yeni elektrikli araçlar geliştirme konusunda çalışmalarına tam gaz devam eden markalardan BMW, yakın gelecek için planlarını açıkladı.

Habertürk'ün Reuters'a dayandırdığı haberine göre Alman yayın organı Augsburger Allgemeine'e açıklamalarda bulunan BMW CEO'su Oliver Zipse, "Elektrikli otomobil sayımızı gittikçe artırıyoruz. 2021 ve 2023 yılları arasında planladığımızdan 250 bin adet daha fazla elektrikli model üreteceğiz" dedi.

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Zipse, 2023 itibariyle elektrikli araçların Alman üreticinin toplam satışlarından yüzde 20 oranında pay alacağını da belirtti.

BMW CEO'su, şarj istasyonu konusunda da çalışmaların sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bu konuda gitmemiz gereken daha çok yol var. Şarj .istasyonu sayısının yeterli olabilmesi için her hafta 15 bin adet bireysel ve bin 300 adet kamuya açık şark istasyonu kurulmalı" dedi.