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'de 'elektrikli araç' sayısı ve satışı artacak

Elektrikli araçların pazar payı her geçen gün artıyor. Salgın döneminde bile elektrikli araç satışları yükselmeye devam etti. Diğer yandan markalar da büyük bir dönüşüm içine girdi. Mesela Volkswagen, Passat'ın yerine elektrikli yeni bir model getirmeyi planlıyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde 'ın da 2024'te otonom tanıtmak istediğine dair bir takım haberler çıktı. Yani teknoloji şirketleri de bu işe girişti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken cephesinden yeni bir açıklama geldi. BMW 'su , satışların %20'sinin elektrik araç olacağını söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2020 09:54 Son Güncelleme: 29.12.2020 09:55 ABONE OL
BMW'de 'elektrikli araç' sayısı ve satışı artacak

Yeni elektrikli araçlar geliştirme konusunda çalışmalarına tam gaz devam eden markalardan BMW, yakın gelecek için planlarını açıkladı.

Habertürk'ün Reuters'a dayandırdığı haberine göre Alman yayın organı Augsburger Allgemeine'e açıklamalarda bulunan BMW CEO'su Oliver Zipse, "Elektrikli otomobil sayımızı gittikçe artırıyoruz. 2021 ve 2023 yılları arasında planladığımızdan 250 bin adet daha fazla elektrikli model üreteceğiz" dedi.

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Zipse, 2023 itibariyle elektrikli araçların Alman üreticinin toplam satışlarından yüzde 20 oranında pay alacağını da belirtti.

BMW CEO'su, şarj istasyonu konusunda da çalışmaların sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bu konuda gitmemiz gereken daha çok yol var. Şarj .istasyonu sayısının yeterli olabilmesi için her hafta 15 bin adet bireysel ve bin 300 adet kamuya açık şark istasyonu kurulmalı" dedi.

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BMW'de 'elektrikli araç' sayısı ve satışı artacak
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