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Haberler Otomobil Haberleri İşte karşınızda 2022 Honda Civic Sedan! Japon otomotiv devi yeni Civic modelini gözler önüne serdi
Giriş Tarihi: 15.4.2021 16:36 Son Güncelleme: 15.4.2021 16:40

İşte karşınızda 2022 Sedan! otomotiv devi yeni Civic modelini gözler önüne serdi

İşte karşınızda 2022 Honda Civic Sedan! Japon otomotiv devi yeni Civic modelini gözler önüne serdi

Son dönemlerde çip kriziyle gündeme gelen hatırlarsanız geçtiğimiz sene 2022 model modelinin prototipini tanıtmıştı. Üretim modelinde bazı farklılıkların olabileceğini açıklamıştı. O zamandan bu yana yeni Civic birçok kez casus kameralara yakalandı ve sonunda devi, 'in üretime hazır modelini resmen tanıttı.

Şirket bu kez 11. nesil olarak yollara çıkmaya hazırlanan 2022 Honda Civic Sedan'ın seri üretim versiyonuna dair ilk resmi fotoğrafla karşımızda. Aracı ön çaprazdan gördüğümüz fotoğrafa baktığımızda daha önce sızdırılan Çin kaynaklı görselle neredeyse tamamen aynı olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl tanıtılan prototip ile kıyasladığımızda da küçük oynamalar dışında değişim olmadığını söylemek mümkün.

2022 Honda Civic Sedan'ın bu görselinden başka herhangi bir resmi paylaşım gelmedi. Otomobilin arka bölümünü daha önce sızdırılan görseller vasıtasıyla görmüştük. İç mekanı da prototipin tanıtıldığı etkinlikte çizim olarak paylaşılmıştı. Japon marka, 2022 Honda Civic Sedan ile ilgili diğer tüm bilgilerin 28 Nisan'da açıklanacağını duyurdu. Şirket ayrıca yeni nesil Civic Sedan'ın bugüne kadarki en teknolojik ve en fazla sürüş keyfi veren Civic olacağının altını çiziyor.

2022 Honda Civic Sedan, önümüzdeki yaz ABD'de showroom'lardaki yerini alacak. Daha önce duyurulduğu üzere, yeni Civic Sedan'ın ardından birkaç ay sonra tamamen yeni Civic Hatchback'i de göreceğiz. Civic Hatchback ile ilgili detaylar da bu yılın sonuna doğru belli olacak. (Donanımhaber)

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İşte karşınızda 2022 Honda Civic Sedan! Japon otomotiv devi yeni Civic modelini gözler önüne serdi
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