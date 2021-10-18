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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Müşteri profili SUV ve hibrit modellerle gençleşti

Müşteri profili SUV ve hibrit modellerle gençleşti
100 yıllık bir tarihe sahip İtalyan lüks spor otomobil markası Maserati'nin müşteri profili gençleşiyor. Daha önce 50 ve üstü olan müşteri profili, bugün 30-40'lı yaşlara indi. Bunun nedeni ise 2016'de yollara çıkan SUV modeli Levante ve hibrit motorlar. Maserati Levante Hybrid modelinin tanıtım toplantısında konuşan FerMas Şirket Müdürü Özgür Süslü, "Geçen yıl satışına başladığımız Ghibli Hybrid'in ardından, Maserati'nin elektrifikasyon hamlesinin ikinci önemli aşamasını oluşturan Levante Hybrid'i pazara sunuyoruz. Maserati, pazara hem lüks hem de performanslı otomobiller sunma iddiasını hibrit teknolojisine de taşıyor. Levante, hibrit motor teknolojisiyle V6 benzinli motorun performansını dizel motorun yakıt tüketimiyle buluşturuyor. Çevreci karakterini dış görüntüsüne de yansıtarak lüks otomobiller dünyasında fark yaratıyor" dedi.

HİBRİT MOTOR VAR
Levante Hybrid, 2 litrelik 4 silindirli benzinli motoruyla, yavaşlama ve frenleme anında oluşan enerjiyi geri kazanmak için 48 Volt hibrit sistemi bir arada kullanıyor. 330 bg güç ve 450 Nm tork üreten Levante Hybrid, V6 benzinli ile eşdeğer; dizel versiyondan ise daha yüksek beygir gücü üretiyor ve 0'dan 100 km/s hızlanmasını sadece 6 saniyede tamamlıyor.

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Müşteri profili SUV ve hibrit modellerle gençleşti
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