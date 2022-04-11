Yılın otosu için 7 aday yarışıyor

OtomotivGazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 38 aday arasından finale kalan 7 model açıklandı. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin yaptığı oylama sonucu 38 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil şu şekilde sıralandı; "Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka, Renault Taliant." 10 Mayıs tarihindeki test sürüşünün ardından yapılacak oylama sonucunda en fazla puanı alan model, 7 Haziran tarihinde düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca, "Yılın Tasarımı", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın İnovatif Projesi" dallarında da ödül verilecek. "Türkiye'de Yılın Otomobili 2022" ALJ Finans, Bosch, Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleşiyor.