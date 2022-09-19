Ticari araç fuarına Türkiye imzası

Dünyanınen önemli ticari araç fuarlarından Hannover IAA Transportation, 2020'de pandemi nedeniyle düzenlenememişti.Fuar, normalleşme adımlarıyla birlikte, dört yıl aradan sonra yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor. 19 Eylül'de basın günü ile başlayacak fuar, 25 Eylül'e kadar devam edecek.FORD TRUCK: Ford Otosan'ın global operasyonu Ford Truck'da dünyanın en önemli ticari araç fuarında yerini alacak.ANADOLU ISUZU: Yeni Big·e ve CitiVolt 12m'nin yanı sıra tam elektrikli NovoCITI Volt, alternatif yakıtlı Kendo/ Interliner 13 CNG ve orta boy otobüs segmentindeki modeli Isuzu Grand Toro ile katılacak.TEMSA: Seri üretime hazır hale getirdiği beşinci elektrikli otobüsü LD SB E'nin tanıtımını gerçekleştirecek.KARSAN: Elektrikli mobiliteyi başka bir boyuta taşıyacak yeni model sürpriziyle de fuara damgasını vuracak.