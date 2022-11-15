Araçlar için bakım vakti geldi

Havaların soğumasıyla birlikte araç sahipleri için kışlık bakım vakti geldi. Sürücülerin olumsuzluklarla karşılaşmamaları için lastik, akü, fardan motor yağına kadar aracının birçok noktasını kontrol ettirmesi gerekiyor. Yaz aylarında çok kullanılmayan silecekler, aşırı ısıya maruz kaldığında kış aylarında verimliliğini yitirebiliyor. Özellikle sıfır derece ve altına inen hava sıcaklıklarında suyun donmasını önleyen antifriz, soğutma sistemindeki kireçlenme, aşınma, pas gibi etkilere karşı da otomobili koruyor. İşte yapılması gerekenler...Araçların servis bakımları yılın hangi dönemi olursa olsun aksatılmadan gerçekleştirilmeli. Yaz aylarında çıkılan uzun tatil yolculukları öncesinde yapılması gereken servis bakımları zorlayıcı kış ayları gelmeden önce de atlanmamalı. Araştırmalar tüm sürücülerin servis bakımlarını yaptırması durumunda hem onarım maliyetlerinin hem de kazaların yarı yarıya düşeceğini gösteriyor. Servis bakımı ile birlikte araç kış bakımı işlemleri başlamış oluyor. Aracın sorunlu tüm kısımları belirlenir ve onarım işlemleri yapılır. Araç kullanımında çok önemli gibi gözükmese de hayati öneme sahip olan filtreler değiştirilerek araç kışa daha hazır bir hale getirilir.Aküler araçlar için çok büyük önem taşıyor. Akünün bitmesi ya da arızalanması ise aracın yolda kalması anlamına geliyor. Araç için çok önemli olan aküler düşük sıcaklıklardan olumsuz etkileniyor. Kış aylarında yaşanan sıcaklık düşüşleri akülerin düzgün bir şekilde çalışmasını engeller. Hali hazırda aküler iyi durumda değilse kış şartları aküleri kullanılamaz bir hale getirebilir. Kış aylarında yolda kalmamak için akü bakımlarının yapılması şart. Akülerin ömrü 5 sene. Sürücüler akülerinin bakımlarını aksatmamalı ve akünün ömrü dolduysa değişim yapmalı.Kış aylarında motor suyuna katılan antifriz motor suyunun düşük sıcaklıklarda donmasını engeller. Bu sayede araç zorlu kış aylarında dahi sorunsuz bir şekilde çalışır. Antifriz motor suyunun içerisine katıldığında suyun donma noktasını daha düşük seviyelere çeker. Böylece motor suyu çok daha zor donmaya başlar. Bunun yanında motorun daha erken soğumasını sağlar. Bu da motorun daha sağlıklı bir çalışma şartını elde etmesi anlamına gelir. Antifriz kullanılmazsa ve motor suyu donarsa aracın kullanımı mümkün olmaz. Aksatılan araç kış bakımı sebebiyle çok büyük maliyetli motor arızaları söz konusu olabilir.Kar yağışı ve sıcaklığın düşüşü ile birlikte don olayları başlıyor. Araç sürücülerinin kış lastiklerini taktırmaları gerekiyor. Dört mevsimlik lastikler hiçbir zaman kış aylarında yeterli performansı sunmuyor. Kış ayları gelirken özel kış lastiklerinin satın alınması gerekiyor. Kış lastikleri hamur ve desenleri itibarıyla ıslak ve karlı zeminde daha etkili yol tutuş sağlıyor.Kış aylarında sis ve yoğun yağış sebebiyle görüşün düşmesi araç farlarını daha önemli hale getiriyor. Farların kontrolleri yapılarak ışıklarının yeterlilikleri ölçülmeli. Düşük seviyede olması kadar yüksek seviyede olması da sorun teşkil eder. Bunun yanında araç kış bakımı işlemleri kapsamında far temizlikleri yapılmalı. Net görüş için kışın farların yaza göre daha sık kullanıldığını belirten uzmanlar yağış ve sis şartlarında farların düzgün çalışmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor. Uzmanlar, "Salıncak, alt rotil gibi temel süspansiyon elemanlarının, özellikle tuzdan kaynaklanan kirlenme nedeniyle düzenli olarak kontrol edilmesi gerek. Uzun süre kullanılmış filtreler değiştirilmeli" diyor. Lastik değişiminden sonra aracın rot ve balans ayarı yapılmalı. Motor yağı kontrol edilmeli, gerekirse motor yağı ve yağ filtresi değiştirilmeli.Kış aylarında sileceklerin çalışmaması ya da düşük verimde çalışması birçok felakete davetiye çıkarabilir. Yoğun yağış altında düzgün bir şekilde temizlik yapmayan silecekler görüşü tamamen engeller. Sileceklerin yalnızca cama temas eden kısımları eskir. Ancak yedek parça olarak bu kısımların satışı söz konusu olmaz. Bu sebeple araç kış bakımı kapsamında silecek değişimleri gerekli olabiliyor. Orijinal sileceklerin satın alınması durumunda birkaç kış dönemi sorunsuz bir şekilde geçer.Sağanak kar ve yağmur yağışına eklenen soğuk hava yaşamı olumsuz etkiler. Araçları ile yolda kalan kişilerin uzun süre dayanabilmesini sağlayan araç kitlerine sahip olmaları gereklidir. Araç kitlerinin içerisinde yansıtıcı yelek, uzun süre bozulmayan yiyecek ve içecekler, battaniye, acil yardım çantası, telefon ve meşale gibi ürünlerin yer almalıdır.Kar ve don oluşumu frenleri iyi verimde olmayan sürücüler için tam anlamıyla bir felaket olur. Sürücüler araç kış bakımı kapsamında frenlerine baktırmazlarsa çok düşük hızlarda olmalarına rağmen duramazlar. Herhangi bir canlıya çarpılması büyük sonuçlar doğuracaktır. Hiçbir canlının zarar görmemesi adına frenlerin kontrolü aksatılmadan yapılmalı.Kış yaklaşırken araç sahipleri oto tamircilerinin ve servislerin yolunu tutmuş durumda... Oto tamircileri arabalarda conta yakma gibi olayların kışın bakımsızlıktan meydana geldiğini belirterek, "Kendi aracını ve cebini düşünen herkesin kışa girmeden arabasını bakım yaptırması gerekiyor. Kış bakımı ortama 1.100 TL tutuyor. Bu masrafı yapanlar 15-20 bin TL'yi bulabilecek bir masraftan kendilerini kurtarabiliyorlar. Kışın her arabaya antifriz koymak zorundasınız. Antifriz koymazsanız radyatör patlayabilir. Gerekli kış bakımları yapılmayan arabaların radyatör patlama, conta yakma gibi arızaları olabilir" diyor. Oto tamir ustaları merdiven altı antifrizlere karşı da uyarıyor. Bu antifrizlerin, maliyeti büyük arızalara sebep olabileceğini belirten oto tamircileri, "Merdiven altı antifrizler radyatör tıkanmalarına, silindir kapağı çatlamalarına, radyatörlerin donmasına neden olur" diyor.