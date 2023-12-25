Japonya’daki ilk Avrupalı elektrikli

Avrupa'da elektrikli ve otonom toplu ulaşımın dönüşümünde rol oynayan Karsan, Kuzey Amerika'nın ardından şimdi de Japonya pazarında hizmet vermeye başlıyor.Markanın tarihindeki ilk sağdan direksiyonlu araç olan e-JEST'i, Japonya'da Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen törende tanıtan Karsan, bu pazarda distribütörü Altech firmasıyla faaliyetlerine başladı.Karsan CEO'su Okan Baş, "Bu lansmanla birlikte Karsan olarak Japonya'ya giriş yapan ilk elektrikli Avrupa markası olduk. Gelecek yıl içinde Japonya pazarında 100 adetlik satış hedefliyoruz" dedi.