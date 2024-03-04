Renault’dan dünya lansmanı

RENAULT, fuarda yüzde 100 elektrikli modeli Renault 5 E-Tech'in dünya lansmanını gerçekleştirdi. Yeni modelin, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, "Renault, bu yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeni nesil bir otomotiv şirketine dönüşümünü gözler önüne seriyor. İkonik öğeleriyle dikkat çeken Renault 5 E-Tech, benzersiz bir model. İlk kez 1972'de satışa sunulan ve kullanıcıların kalplerinde yer edinen bu özel model, şimdi en ileri teknolojilere ve elektrikli güç-aktarma sistemine sahip bir tasarım harikası olarak tekrar kullanıcıların kalbini fethetmeye geliyor" dedi.Renault Grubu markalarından Dacia'da Cenevre'de yeni Spring ve yeni Duster modellerini sergiledi. Türkiye'nin en çok satan SUV modeli olan Dacia Duster, Türkiye'de Renault Duster olarak yollara çıkacak. Renault Duster, Bursa Oyak Renault tesislerinde üretilecek. Ön sipariş yöntemiyle satışına başlanacak otomobilin 2024'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'de tanıtılacak.