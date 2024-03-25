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Giriş Tarihi: 25.3.2024

0-100 kilometre hıza 3.7 saniyede çıkıyor

0-100 kilometre hıza 3.7 saniyede çıkıyor
Ford'un ilk elektrikli SUV'u olan Mustang Mach-E'nin en dinamik, en güçlü ve en performans odaklı modeli Mustang Mach-E GT, Türkiye'de satışa sunuldu. Efsanevi Mustang modelinin ruhunu taşıyan Mustang Mach-E GT; sportif, cesur ve yenilikçi tarzıyla farklı bir sürüş deneyimi sunuyor. Mustang Mach-E GT, 0-100 kilometre hıza sadece 3,7 saniyede çıkabiliyor. Çift motorlu dört çeker (AWD) sürüş seçeneğiyle 487 bg sunan motoru, 860 Nm ile Türkiye'de satılan elektrikli SUV'lar içerisinde en yüksek torku sağlıyor.
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0-100 kilometre hıza 3.7 saniyede çıkıyor
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