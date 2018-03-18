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Sokaktan gelen rap kahırlandı mı?

Rap artık müzik dünyasının aykırı çocuğu gibi görülmeyip her kesimin ilgiyle dinlediği bir müzik türü haline geldi. Fakat rap’in son dönemdeki bu yükselişi birtakım tartışmaları da beraberinde getirdi. Rap diye sunulan şarkılar aslında arabeskin farklı bir modeli mi? Soruyu Türkiye’nin en önde gelen rapçilerine ve yıldızı yeni parlayan isimlerine yönelttik

MEHMET BEDİROĞLU Pazar Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 18.3.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 18.3.2018 12:01
Sokaktan gelen rap kahırlandı mı?

"Ben her türlü müziği dinlerim ama rap asla" diyen arkadaşlarınızın bile son günlerde müzik dinleme mesailerinin önemli bir kısmını rap'e ayırdığını söylemeye gerek var mı? Peki, yıllardır belli bir kitleyle özdeşleşmiş olan bir müzik türü bugün nasıl popüler kültürün taşıyıcı kolonları arasında yer bulabildi? Çok izlenen dizi ve filmlerde yer alması mı, insanların farklı arayışlara yönelmesi mi yoksa rap'in samimiyetin müziği olduğu savının giderek güçlenmesi mi? Yanıt bu soruların herhangi birinin ardında gizli olabilir, tartışılır.
Ancak tartışılacak bir başka mevzu daha var. O da rap'in altın çağını yaşadığı bu dönemde önümüze sunulan eserlerin 'hakiki rap' olup olmadığı... Rap tınılarının üzerine nakşedilen arabesk sözler ve beraberinde gelen arabesk motifler birçok kişiye "Gerçek rap bu değil" dedirttiyor. Bu meseleyi rap'in Türkiye'de en önde gelen sanatçıları ve son yıllarda adını duyuran isimleriyle konuştuk. Arabesk rap tanımı nedir, şu anda sükse yapan şarkılar ne kadar rap kategorisinde, rap'in yükselişine dair ne düşünüyorlar hepsini masaya yatırdık. Ceza'dan Ayben'e, Eypio'dan Burak King'e, Fuat Ergin'den Yener Çevik'e Norm Ender'e hepsinin arabeskrap ilişkisine dair iddialı tespitleri oldu.

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Sokaktan gelen rap kahırlandı mı?
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