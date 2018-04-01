Meclis kulislerinin yeni gündemi: YouTuber’lık!

2017'nin son ayında yaptığımız söyleşiden sonra tanıdığım ve ara ara takip ettiğim Reynmen'in yani Yusuf Aktaş'ın YouTube
'da yayınladığı bir videoya denk geliyorum. Ancak bu video onun önceki içeriklerine kıyasla biraz farklı görünmekte. 'Suriye El-Bab'da bir gün geçirmek' isimli videoyu izlemeye başlıyorum.
Çok yönlü bir anlatım ve üst düzey bir prodüksiyonla karşılaşıyorum. Videonun epey ses getirdiğini ve taraflı tarafsız her kesimden insanın beğenisine mazhar olduğunu iki üç tıkla öğreniyorum. Bu esnada ise videonun açıklama kısmındaki bir not dikkatimi çekiyor: Suriye, El-Bab'da bu videoyu çekmemi sağlayan Gayri Resmi Hesap'a özel teşekkürlerimi iletiyorum. Peki, kim vardı bu Gayri Resmi Hesap'ın arkasında?
Ufak bir araştırmanın ardından AK Parti
İzmir Milletvekili ve genel başkan yardımcısı Hamza Dağ
'ın adına ulaşıyorum. Kanalı o kurmuş ve Gayri Resmi Hesap 2018'in hemen başında yayına başlamış. Üstelik açılış da bizzat milletvekilinin İzmir Kordon
'da çektiği video ile yapılmış.
Ardından YouTube'un fenomen hesabı Kafalar ile ortak bir çalışmaya gidilip 'Meclis'te bir gün geçirmek' adlı gayet keyifli bir video çekilmiş. Sonra da işte bahsettiğim Reynmen'in El-Bab videosu gelmiş... Kafalar ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi buluşturup Afrin'e selam gönderen bir grafiti videosu eklenmiş. Son yüklenen videoda ise Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın, Nevşehir AK Parti Milletvekili Ebubekir Gizligider ve Hamza Dağ, doğa bilimci Serdar Kılıç
ile ormanda bir gün geçirip, geyik izlerinin peşinden gidip köpeklerle yolculuk etmişler. Tüm bu videolar milyonlarca izlenip trendler listesine adını yazdırırken Gayrı Resmi Hesap'ın abone sayısı da kısa sürede 200 binlere dayanmış.
Hamza Dağ ile buluşup 'YouTube açılımını' konuşmaya karar veriyoruz. Bu mesele de en iyi TBMM'de konuşulur diyerek düşüyoruz Ankara yollarına... - Gayrı Resmi Hesap fikri nasıl, ne zaman ortaya çıktı?
- Teklif İzmir'de gençlik kollarında yetişen arkadaşlarımızdan geldi. Biz de "Parti olarak gençlere daha farklı şekilde hitap etmemiz lazım" diye konuşuyorduk. Mantıklı geldi. Ayrıca bizim yani milletvekillerinin, bakanların resmi bir tarafı var. Toplantı yapan, kravat takan, etrafı kalabalık kişileriz... E bir de gayrı resmi tarafımız var yani... - Birçok kişinin merak ettiği de o tarafınızdır herhalde?
- Gençler belki de bizi geceleri yatağa bile kravatla, takım elbiseyle giren insanlar olarak düşünüyordur. Oysa öyle değil. Bizim videoları izleyenlerin yaş aralığının yüzde 55'inin 18-24 yaş aralığında olduğunu görüyoruz. Yani kararımızın isabetli olduğunu gördük. - Biraz siyasetçi çok ciddidir algısını kırmak istiyorsunuz galiba?
- Siyasete bakışı bu anlamda gençlerde değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. - Reynmen'in El Bab videosu reaksiyon aldı ve kanala olan ilgiyi arttırdı değil mi?
- Tabii... Belki bir konferansta, mitingde de niye Afrin'de olduğumuzu anlatabilirdik ama daha farklı bir şekilde "Bakın El Bab
'a gittik, burada şartlar zordu şimdi El Bab'ı kendi insanlarına teslim ettik, belediyesi var, esnaf, çocuklar memnun" dedik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki ile hem grafiti yaptık hem de Afrin mesajını verdik. - Çevre ve Şehircilik Bakanı ile grafiti yapmak yaratıcı ve komik bir fikirdi. Bakanları videolara ikna etmek zor oluyor mu?
- Orada ana tema grafiti yapmaktı. E, bunu kiminle yapacaksın, en uygun kim olabilir, Çevre ve Şehircilik Bakanı tabii... Bakanımıza da teşekkür etmek lazım, çünkü belli bir yaşın üstündekileri ikna etmekte zorlanabiliyoruz ama sağ olsun kendisi bizi kırmadı. - Nasıl tepkiler alıyorsunuz?
- Duyan herkes çok memnun. Diğer partilerde de bu mevzuya dair müzakerelerin başladığını biliyoruz. Hatta Kafalar ekibine bir parti tarafından "Bize de video çekin" diyerek teklif gittiğini duyduk. - Peki gençlik sizin için ne ifade ediyor?
- Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla normalde bir iki nesil arasında doğacak farklılıklar bu vesileyle üç dört misline çıktı. Yani biz ve bizden sonraki nesil arasında bir uçurum var gibi, bunu doğru okumamız gerekiyor. Yani yeni nesil için "Şöyle haylaz, böyle aklı havada" deyip işin içinden çıkmak da yanlış. - Yeni nesil haylaz mı sizce?
- Değil. Hatta bizden daha zeki ve özgüven sahibiler... Daha da özgüvenli olacaklar, çünkü bu ülkede son 15 yılda kazanılan en önemli şey özgüven. Reynmen'in El Bab videosu YouTube'da 2 milyon 873 bin defa izlendi.
YOUTUBER'LAR AFRİN'DE VİDEO ÇEKMEK İSTİYOR - Beraber video çekilecek YouTuber'lar nasıl belirlendi, o süreç nasıl gelişti?
- İzmir'deki gençlik kollarından yetişen arkadaşlarımız irtibata geçiyorlar. Onlar da çekeceğimiz videonun özelliğine göre isimlere gidiyorlar. - Sizden teklif gidince YouTuber'ların tepkileri ne oldu, şaşırdılar mı?
- Çok memnunlar hepsi. Hatta El Bab videosundan sonra birçok YouTube fenomeni bizi arayıp "Afrin'de birkaç köyle ilgili biz de video çekmek isteriz" dediler. Şimdi izinlere ve güvenlik boyutuna bakıyoruz. Müsaade alırsak yakın tarihte böyle bir videomuz da olacak. AK Parti Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz (solda), AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın (soldan ikinci), Hamza Dağ'ın YouTube açılımının destekçileri... BİR HESAP DA BEN AÇACAĞIM
Meclis kulislerinin yeni gündemi YouTuber'lık dedik ya hakikaten öyle! Hamza Dağ, bu mevzuyu milletvekillerinin ajandasına yerleştirmiş durumda. Meseleye olumsuz veya nötr yaklaşan ne kadar vekil varsa fikri değişmiş. Hatta diğer partiler de kendi kanallarını kurmak için çalışmalara başlamışlar. Hamza Dağ ile söyleşimizi yapıp fotoğraf çekimi bahanesiyle meclisi turlamaya başlıyoruz. Bu esnada karşılaştığımız AK Parti Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz ve AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın'ın tepkileri dediklerimizi doğrular nitelikte.
Vedat Demiröz araya girip "Vallahi bir YouTube kanalı da ben açacağım" diyor. "Takip ediyor musunuz Hamza Bey'in kanalını, videoları" diye soruyorum iki vekile de. İkisi de pek tabii takip ettiklerini ve bunun gibi genç fikirlerin destekçisi olduklarını belirtiyorlar. Yani Dağ'ın YouTube açılımının meclis kulislerine bir renk kattığı açıkça görülüyor...