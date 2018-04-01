Ortadoğu’nun gizemli şekilleri Amerika kıtasındaki meşhur Nazca çizgilerini çoğumuz duymuştur. Ancak bu çizgilerden 6 bin yıl daha eski ‘tekerlekler’ ya da ‘eskilerin işleri’ olarak anılan Ortadoğu’daki şekiller ne yazık ki fazla bilinmiyor. Ve gizemini hâlâ koruyor

Giriş Tarihi: 1.4.2018