Gezi Parkı olayları benim dönüşümümdür

Yurt dışında aldığı eğitimin ardından kendi deyimiyle 'akademinin fildişi kulelelerinde teorik tartışmalar yapma hayaliyle' ülkesine dönen bir akademisyendi. Yaklaşık bir yıl sonra patlak veren ve akademisyen kimliği ile izlediği Gezi Parkı olayları yine kendi deyimiyle onu 'dönüştürdü' ve tabiri caizse fildişi kulelerden sahaya indirdi. Şimdi SABAH gazetesindeki yazıları başta olmak üzere çeşitli platformlarda Türkiye ve dünya gündemi ilişkin görüşlerini dile getiriyor, çok da dikkat çekiyor. Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın 'ın gözlerden uzak yaşamında ise uğruna yurt dışında kalma düşüncesini rafa kaldırdığı oğulları Mehmet Fatih ile Ömer Burak , uzak diyarlarda 'of' demeyi bile özleten Türkiye tutkusu, aile sevgisi, motosiklet merakı ve otomobille çıkılan Türkiye seyahatleri var.- 2011'de yurt dışında eğitimimi tamamlayıp, 2012'de Türkiye'ye döndüm. Kendi akademik gündemi olan, kafasında makalelerini kurgulayan tipik bir akademisyendim. Düşünce kuruluşlarında çalışmayı, gazetede yazı yazmayı planlamıyordum. Çocukluğumdan beri her Türk vatandaşı gibi beni de etkilemiştir ama siyasi meselelere de çok yakın olduğumu söyleyemem. Beni kişisel olarak etkileyen ve planlarımı değiştiren Gezi Parkı olayları oldu.- Gezi Parkı olaylarını üç gün boyunca gidip bir akademisyen gözüyle izledim. Ve gözlem yaparken bunun sadece basit bir park olayı olmadığını çok net bir şekilde gördüm. Gezi Parkı olayları Türkiye'ye içeride ve dışarıda çeşitli aktörlerin kurduğu bir tuzaktı. Orada bir ayaklanma tezgahlanmıştı ve asıl mesele Recep Tayyip Erdoğan 'ı düşürmekti. Hatta o gün kişisel olarak tartıştığımız, kavga ettiğimiz arkadaşlarıma söylediğim bir şey vardı: "Bugün Türkiye bir noktaya geldi. Ya Türkiye'den yanasınız ya da değilsiniz." O gün benim dönüşümümdür.- Çocuklarımın kendi tercihlerini daha fazla gerçekleştirebilecekleri ve baskıya uğramadıkları bir ülkede yaşamalarını istiyorum. Çünkü maalesef Türkiye'nin tarihinde çok kötü dönemler var. Darbe dönemleri ve sonrası... İnsanların sorgusuz sualsiz hapsedildikleri, üniversite okuyamadıkları, etnik kimlikleri, ideolojik tavırları nedeniyle devletten uzaklaştırıldıkları bir Türkiye gördük. Hayalim devletle milletin kucaklaştığı bir Türkiye.Düşündüm. Hatta çok büyük bir ihtimalle de kalacaktım. İki oğlum var. Mehmet Fatih 12, Ömer Burak 10 yaşında. Bizi Türkiye'ye dönmeye yönelik olarak motive eden Mehmet Fatih oldu. O zaman dört-beş yaşlarındaydı. Akrabalarını, yeğenlerini, dedesini, babaannesini özlüyordu. Diğer yandan yurt dışında kalabilirsiniz ama bunun bir sonu yok. Başınız ağrıdığında 'of' diyorsunuz. Of'un İngilizce tercümesi yok. Türkiye'yi dönüşümü tetikleyen ailevi nedenler oldu ama ben de ömrünü yurt dışında sürdürebilecek biri değilim. Fazlasıyla muhafazakar, fazlasıyla yerliyim. MUHAFAZAKAR BİR- Muhafazakar bir ailede büyüdüm. Ailemdeherkes imam hatip mezunudur. Babam da imamhatipte öğretmendi. Babamın etkisini hayatımdaçok hissederim. Hep onu taklit etmeye çalışmış,takdir etmişimdir. Beni akademik başarıya yönlendirdi.Ben de onun için çalıştım. Maalesefbabamı dört yıl önce kaybettim. Doktoramı bitirdiğimigördü ama doçent olduğumu göremedi. Buiçimde hep bir sızıdır. Çalışkan ve hırslı olmak,uğraşmak, didinmek. Bana bu değerleri aşıladı.Annem de dirayetli, güçlü bir kadındır. Ailembana hep "Güçlü ol, güçlü dur ama kimseyi ezme.İnsanlara iyi davran. İnsanlarla iyi geçinmeyeçalış" der. Ben de aynı şekilde çocuklarımabunları aktardığımı düşünüyorum.Eskiden "Aman evladımkimsenin hakkını yeme" diyerekbüyütürdü aileler çocuklarını. Şimdi"Hakkını yedirme" diye büyütüyor.- İsyan etmiyorlar. Ama elbettebirlikte daha çok vakit geçirmekistiyoruz. Bazen haftada bir-iki kezgörüşebiliyoruz. İş nedeniyle eve geçgittiğim akşamlar çocuklar uyumuşoluyor. Ama mümkün olduğuncaonlara vakit ayırmaya çalışıyorum. İkioğlumla futbol oynamayı seviyorum.- Merak. Babam gençliğinde kullanırmış. Onunanlattıkları galiba etkili oldu. İnsan kafasında babasınıideal tip olarak gördüğü için çocukluktanitibaren bende de böyle bir merak uyandı.- Evet, seviyorum. Ailecek arabaya atlar İstanbul 'danbaşlayıp her gece bir şehirde yatarak Artvin'ekadar gideriz. Ardından Erzurum, Erzincan yapıp İstanbul'a döneriz. Türkiye'nin aşağı yukarıher yerini görmüşümdür.- Ben merkantilist, korumacı bir döneme girdiğimizi ve onun da öncülüğünü, liderliğini ilginç bir şekilde Amerika tarafından, olmaması gerektiği şekilde yapıldığını düşünüyorum. Bu yüzden ilginç bir döneme giriyoruz. Nasıl sonuçlanacak hep beraber göreceğiz. Ama şimdilik öngörülebilir bir dönüşüm hikayesi değil. Benim dikkatimi çeken çok önemli bir kısmı şu: Amerika kendi eliyle kurduğu uluslararası düzeni, yine kendi eliyle batırıyor. Bundan kâr edebileceğini düşünüyor. Ama uzun vadede bir düzen yıkmış olmanın maliyetini de taşıyacaktır.- Bir liderler dönemine girdiğimizi düşünüyorum. Güçlü liderliklerin her tarafta ortaya çıktığı bir dönemini yaşıyoruz. Şu an itibariyle görülen en güçlü isimler bana sorarsanız Putin, Recep Tayyip Erdoğan ve Angela Merkel . Towering denilen isimler bunlar. Bence Amerika'nın takınacağı tavır da önemli. Maalesef Amerika'nın başında ne yaptığı belli olmayan, ne yaptığını kendi de bilmeyen bir başkan var. Onun yaratacağı rastlantısallık çerçevesinde değişim ve dönüşümler yaşanabilir. Ben yakın dönemde dünyada büyük türbülansların yaşanabileceğini hep söylüyorum.