Biri tasarladı biri giydi fiyatları rekor kırdı

Tasarımın daha da kıymet bulması için hep zamana ihtiyacı vardır. Bir de o tasarım hafızalara kazınan bir ismin dolabında yer alırsa... Veya bir film ya da klipte kullanılırsa ve bir döneme damga vurursa işte o zaman değeri müzayede evlerindeki açık artırmalarla belirlenecek kadar artar. Son beş yıldır farklı bir yaşanmışlıkla harmanlanmış tasarımlar daha da kıymetli oldu. Artık bir modaevinin son koleksiyonuna sahip olmak varlıklı kişiler için yeterli değil. Onlar modaevinin kurucusunun özel bir isim için tasarladığı parçaya sahip olmanın peşinde. İşte bu yüzden son yıllarda rekor fiyata satılan kostüm, kıyafet ve mücevher haberlerini daha da yoğun bir şekilde okuyoruz. Bunun son örneği geçtiğimiz hafta Fransa'da yaşandı. Sinemaya damga vuran Catherine Deneuve için Yves Saint Laurent tarafından tasarlanan 129 parçalık koleksiyon bu hafta Paris'te düzenlenen bir müzayedeyle satışa çıktı. Hatta satış öncesi tüm bu özel koleksiyon Paris Haute- Couture Moda Haftası'nda sergilendi. Yaklaşık 4 bin 500 kişinin ziyaret ettiği serginin kapanışının ardından düzenlenen ve yaklaşık beş saat süren müzayededen de yaklaşık 1 milyon dolar gelir elde edildi. Müzayedede tasarımcının ünlü oyuncu için 1982 yılında tasarladığı smokin 20 bin euro'ya alıcı bularak rekor kırdı. Bu müzayede ilk değildi, daha önce birçok ünlü yıldızın kostümleri ya da özel gardıroplarından parçalar müzayede yoluyla satıldı. İşte son yıllara damga vuran müzayedede satılan tasarımlar...ABD'li film yıldızı Audrey Hepburn'ün, Breakfast at Tiffany's filminde giydiği kokteyl elbisesi 2017 yılında düzenlenen bir açık artırmada 192 bin dolara satıldı. Kolsuz pembe elbise, Christie's Müzayede Evi'ndeki açık artırmada beklenenin altı katından fazla fiyata alıcı buldu.Hollywood'un efsanevi oyuncusu Marilyn Monroe'nun 1955 yapımı The Seven Year Itch filminde giydiği beyaz elbisesi de aynı kendisi gibi bir efsane... Bu elbise 2011 yılında ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen bir müzayedede 4.6 milyon dolara satıldı. Elbise, ABD'li eski sinema oyuncusu Debbie Reynolds'ın özel koleksiyonunda yer alıyordu.Elizabeth Taylor'a ait 250'den fazla mücevherden oluşan koleksiyon 2011 yılında özel bir müzayede ile satışa çıkarıldı. Mücevherler toplam 115 milyon dolara satılarak rekor kırdı. Sadece 16'ncı yüzyıldan kalma La Peregrina incisinin yer aldığı elmaslı kolye bile 11.8 milyon dolara alıcı buldu. Satış öncesinde 2-3 milyon dolar değer biçilen kolyeyi Taylor'a 1969 yılında, beşinci eşi aktör Richard Burton hediye etmişti. Christie's Müzayede Salonu'nda yapılan satıştan elde edilen gelirin büyük bölümü Elizabeth Taylor AIDS Vakfı'na bağışlandı.Los Angeles'taki Julien's Müzayede Evi, 2014 yılında müzik dünyasına damga vuran bazı isimlere ait kıyafetler için internet üzerinden bir müzayede düzenledi. İkonlar ve İdoller: Rock n'Roll adlı iki günlük açık artırmada en çok Madonna'ya ait kıyafetler ilgi gördü. Açık artırmada ünlü şarkıcının 1985'te Sean Penn ile evlenirken giydiği gelinlik 81 bin 250 dolara alıcı bulurken Desperately Seeking Susan filminde giydiği ceket 252 bin dolara ve küpeleri de 34 bin 375 dolara satıldı. Sanatçının Evita filmindeki elbisesi 15 bin dolara, Material Girl şarkısının klibinde giydiği kıyafeti de 73 bin 125 dolara alıcı buldu.Avustralyalı aktör Russell Crowe, geçtiğimiz yıl 200 parça eşyasını satışa çıkardı. Sotheby's tarafından düzenlenen ve yaklaşık beş saat süren müzayededen oyuncu 3.7 milyon dolar kazandı. Ünlü aktörün, bir boksörü canlandırdığı Cinderella Man filminde giydiği sporcu askısının açık artırmada 7 bin dolara alıcı bulmasına Crowe bile yaptığı esprilerle çok şaşırdığını açıklamıştı. Russell Crowe'un, kendisine Oscar kazandıran Gladiator filminde giydiği zırh, 125 bin dolara, kılıç ve bıçak 70 bin dolara, Romalıların tekerlekli arabası 65 bin dolara ve filmde taktığı deri bileklik 32 bin dolara alıcı buldu.