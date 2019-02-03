Elveda telli turnam merhaba Aladoğan

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Yüzlerce kuş gözlemcisinin, Türkiye'nin dört bir yanındaki gözlemlerinin bir araya getirilerek oluşturulduğu 'Türkiye Üreyen Kuş Atlası' ile birtakım ilginç bilgiler karşımıza çıktı. Çalışmayı gerçekleştiren WWF Türkiye yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı. Türkiye'de üreyen 316 kuş türünün doğal yaşam ortamlarında gözlemlenmesi ile oluşturulan atlas, kuşların ülke çapındaki dağılımını gösteriyor. Bununla birlikte kuş türlerinden hangileri üreme faaliyetlerine devam ediyor, hangileri artık üremiyor, Avrupa'da soyları azalıp da ülkemizde popülasyonlarını devam ettirebilen türler hangileri gibi birçok soru da araştırmada cevabını buluyor.Çalışma sonucunda üç önemli türün artık ülkemiz sınırlarında üremediği ve nüfuslarının son yıllarda yok olduğu tespit edilmiş. Geçmiş yıllarda Göksu Deltası'nda üreyen yaz ördeği, Doğu Anadolu'da dört farklı sulak alanda ürediği bilinen, adına türküler yazılan telli turna ve Doğu Anadolu'nun yüksek göllerinde yuvalayan kadife ördeğin çalışma kapsamında üremediği gözlemlenmiş. Telli turnanın dramatik yok oluşundan sonra yeni türküler hangi kuşa yazılır onu da zaman gösterecek...Atlas projesi esnasında üç türün ülkedeki ilk üreme kayıtları alınmış. Bunlar Eskişehir'de yuvalayan aladoğan, Hakkari'de yuvalayan sazak mukallidi ve Şanlıurfa Birecik'te yuvalayan ak yanaklı Arapbülbülü. Bu üç türün düzenli üreyen türler listesine girebilmesi için gelecek yıllarda üreme kayıtları da izlenmeye devam edecekAB'ye geçiş nedeniye tarım ve orman politikalarında yaşanan bazı değişiklikler kimi Avrupa ülkelerindeki yaygın kuş türlerinin popülasyonlarında ciddi azalmalara yol açmış. Buna karşın gerek çoğu bölgede geleneksel üretim sistemlerinin devam etmesi gerekse de engebeli ve kayalık arazilerde korunan yaşam alanları sayesinde söz konusu türler, ülkemizde varlığını sürdürmekte. Bunlardan bazıları şöyle; üveyik, tarlakuşu, kızıl sırtlı örümcekkuşu, kirazkuşu...Araştırma sonucu karşımıza çıkan bulgulardan biri de farklı coğrafyalardan misafir olarak ülkemize gelip kalıcı olan kuş türleri. Her yıl insan eliyle başka coğrafyalardan getirilip doğal yaşama karışan türler arasında yeşil papağan, İskender papağanı ve çiğdeci adlı kuşlar bulunmakta. Artık birçok alanda yerleşik nüfuslar oluşturan bu taze misafirler yine de kentsel alanlardan çıkıp doğal yaşam alanlarına yayılmadıkları için 'istilacı türler' olarak tanımlanmıyorlar.