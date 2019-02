Demet Sabancı Çetindoğan: Amacımız milli değerlerimizi yurt dışında tanıtmak

BUGÜN NELER OLDU

Kendi alanlarında dünyada tanınan Türk iş insanları bağlantılarını kullanıp yaptıkları lobilerle adeta Türk misyonu hareketini başlattı. Türkiye Ortak Nesiller Entegrasyonu (T-ONE) Derneği'nin çalışmalarıyla milli yemeklerimiz Oscar ödül törenlerinde servis ediliyor, sanatçılarımızın eserleri dünyanın önde gelen sanat galerilerinde sergileniyor. Bugüne kadar Venedik, Paris, Gstaad gibi farklı yerlerde Türk sanatının, arkeolojisinin ve gastronomisinin tanıtımı için çeşitli organizasyonlara imza atan dernek, 13 Mart'ta Belçika'nın Anvers kentindeki Axel Vervoordt Galerisi'nde açılacak Adolf Loos'un Suçu başlıklı güncel sanat sergisine ve Türk sanatçılara destek veriyor. Bu vesileyle T-ONE Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Sanat Komitesi Başkanı Sevda Elgiz ve Danışma Kurulu Üyesi Özalp Birol'la Pera Palace Oteli'nde bir araya geliyoruz. Hem derneğin geçmişte yaptığı projeleri, hem Belçika'daki sergiyi hem de gelecek hedeflerini konuşuyoruz. Demet Sabacı Çetindoğan derneğin kuruluş amacını anlatarak söze başlıyor: "Türkiye'nin kültürel mirasını, tarihi ve doğal zenginliklerini, ortak değerlerini uluslararası platformda tanıtmayı hedefleyerek bu derneği kurduk."Çetindoğan, T-ONE Derneği bünyesinde mozaik yolu, gastronomi, sanat ve görsel sanatlar, termal sağlık-hamam ritüelleri olmak üzere dört farklı komitenin faaliyet gösterdiği bilgisini paylaşıyor: "Her komitede ise kendi alanlarında başarılı ve dünyada önemli kontaklara sahip kişiler yer alıyor. Gastronomi ise yurt dışındaki tüm tanıtım çalışmalarına ikram olarak ekleniyor. Örneğin Türk mozaiklerinin tanıtıldığı Venedik'teki Guggenheim Müzesi'nde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katkılarıyla Gaziantep yemekleri büfesi kurulmuştu. Yine mozaik yolu projesinin İsviçre Gstaad'taki tanıtımında da otelin şefi Türk yemeklerinden oluşan özel bir menü oluşturdu."Demet Sabancı Çetindoğan'a göre derneğin en büyük özelliği üyelerinin uluslararası bağlantılarının olması. "Bu sayede pek çok özel yerde etkinlik yapma fırsatı buluyoruz" diyor ve bir örnekle bu durumu özetliyor: "Örneğin Versay Sarayı'nda her iki-üç yılda yapılan bir davette Türk tatlısı yapmak istedik. Benim de davetli olduğum özel bir geceydi bu. Saray mutfağına dışarıdan şefin girmesi yasak. Biz de hediyelik lokum yaptıralım dedik. Charte de Paris Contre le Cancer vakfının 19. yüzyıl geleneksel gecesi için Versay Sarayı'nda düzenlenen gala yemeğinde şık bir sunumla fıstıklı, çifte kavrulmuş Türk lokumlarını ikram ettik. Konuklar arasında Belçika prensesi Lea'dan tutun da Louis Vuitton'un sahibine kadar pek çok değerli isim vardı. Lokumlarımız konuklar tarafından beğeni gördü." Versay Sarayı'nda lokum ikram etmekle kalmayıp tarihiyle ilgili de küçük küçük notlar paylaşmışlar. Çetindoğan "Türk lokumu birçok ünlü ismin de damağına dokunmuş bir tatlı. Bu isimlerin başında Napolyon Bonapart ve Picasso geliyor. Napolyon, sarayına kasa kasa lokum getirtirmiş. Picasso da resim yaparken enerji vermesi için lokum yermiş. Bunlar tarih kitaplarından edindiğimiz bilgiler" diye anlatıyor.Geçen yıl Oscar töreninde gala yemekleri arasında servis edilen Adana kebap, içli köfte ve kabak tatlısı menünün yıldızları olmuştu. Uzun yıllardır Oscar yemeklerini hazırlayan ünlü şef Wolfgang Puck bu yıl da bugün düzenlenecek 91. Oscar Ödül töreni için Türk lezzetleri düşündüklerini derneğe iletmiş. Kısacası Spago İstanbul'un şefi Cihan Kıpçak şu anda Los Angeles'ta mutfakta bu özel menüyü hazırlıyor. Demet Sabancı Çetindoğan menüde bu sene yağlı mantı, Alinazik, vişneli yaprak sarma, baklava ya da lorlu lokma seçeneklerinden bazılarının servis edileceğini söylüyor.Çetindoğan, derneğin Gastronomi Komitesi Başkanı Özlem Gençoğlu'nun, Türkiye'de yaşayan yabancı şeflerle uluslararası arenadaki restoranlara girmesi gereken yemeklerimiz listesi hazırladığına vurgu yapıyor. Örneğin menemen ABD'nin en köklü otellerinden Palm Beach'teki The Breakers Hotel'in kahvaltı menüsüne eklenmiş bile. İrmik tatlısı için de gastromi bölümü komitesi dünyaca ünlü şef ve restoran sahipleriyle görüşmelerini sürdürüyormuş.Derneğin yakın gelecekteki heyecan veren çalışmalarından biri ise Belçika'da hem sanatımızın hem mutfağımızın tanıtılacak olması. 13 Mart'ta açılacak Adolf Loos'un Suçu başlıklı sergi için Türkiye'den 25 kişilik komite üyeleri ve koleksiyonerlerden oluşan bir heyet Belçika'nın Anvers kentine gidecek. Serginin küratörlüğünü Alistair Hicks yapıyor. Segideyse Fahrelnissa Zeid, Nilbar Güreş, Aslı Çavuşoğlu ve Cansu Çakar'ın eserleri yer alacak. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür Sanat İşletmesi Genel Müdürü ve Derneğin Danışma Kurulu Üyesi Özalp Birol, serginin kısaca TEFAF olarak bilinen The European Fine Art (Avrupa Güzel Sanatlar Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşecek olmasının bizim sanatçılarımızın Avrupa ekseninde görücüye çıkmış olması bağlamında önemli bir yeri olduğunu belirtiyor ve ekliyor: "Adolf Loos gibi süslemeye olumsuz göndermeler yapan hatta birtakım toplumsal sınıfları küçümseyen bir kişiye 21. yüzyılın değişik coğrafyalarından güncel sanatçılarının yapıtları üzerinden karşılık verebilmesi oldukça entelektüel bir yaklaşım. TEFAF'a gelen sanatseverlerin de bu entelektüel birikimde olduğunu düşünürsek mutlaka Vervoord Galeri'ye sergiyi görmeye geleceklerini söyleyebiliriz." T-ONE Derneği Sanat Komitesi Başkanı Sevda Elgiz ise sergiyi şu sözleriyle özetliyor: "Sergi 20. yüzyılın başlarında mimarlık ve sanat dünyasında suçlamanın suç olduğu söylemiyle fırtınalar estiren Adolf Loos'un modernliğe bakışına odaklanıyor. Loos'un sorunlu söylemiyle hesaplaşıyor, modernlik olgusuna ezber bozan bakışlar getirmeyi hedefliyor. İşin bir başka boyutu ise Vervoordt'ların Uzakdoğu bağlantılarının olması. Belki ileride Hong Kong'ta bir projeye imza atabiliriz."Dernek, ilk projesinde dünyanın en eski tapınaklar kompleski olarak bilinen Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesi için ulusal ve uluslararası birçok çalışmaya imza attı, bölgeye geziler düzenledi. Ayrıca Gaziantep'in simgesi haline gelen Çingene Kızı mozaiğinin yurt dışına kaçırılan parçalarının Türkiye'ye getirilmesi için dernek olarak çok ciddi lobi faaliyetlerinde bulunulmuş. Türkiye'deki kaplıca hamam termal ritüelleri üzerinde de ciddi çalışmalar gerçekleştirmişler. Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, halk arasında Krak Kızı olarak bilinen BasilicaTherma isimli tarihi Roma hamamının tanıtımına yönelik çalışmalar yürütüyorlarBelçika'da 13 Mart'ta gerçekleşecek VIP ön gösterim yemeğinin menüsünü Neolokal'in dünyada tanınan şefi Maksut Aşkar ve ekibi hazırlayacak. Aşkar, Anadolu lezzetlerini barındıran üç tabaklık yemek menüsü sunacak. Bunun için Belçika'daki heyet özellikle ricada bulunmuş ve "Belçikalılar yemek masasında çok uzun oturmayı sevmez, çok fazla tabaktan oluşan bir menü olmasın" demişler. Bu arada Türk Hava Yolları da serginin sponsorları arasında.