Bir maç kaybettik ama halkı kazandık

BUGÜN NELER OLDU

Tarih 24 Şubat 2019, yer ABD, Minneapolis. Türkiye saati ile 07.00 sularında birçoklarına göre Türkiye boks tarihinin en büyük maçı başlıyor. Sivaslı Türk boksör Avni Yıldırım, ABD'li rakibi Anthony Dirrell'in karşısında ringde, herkes nefesini tutmuş ve acaba Avni, daha önce Muhammed Ali'nin, Mike Tyson'ın taktığı altın kemeri kazanabilecek mi diye bekliyor. Derken maçın bitmesine daha 2 raund varken, 10. rauntta maçın hakemleri Avni'nin rakibi Dirrell'in kaşının açıldığı gerekçesiyle maçı durduruyor ve karşılaşmayı bitiriyorlar. Yapılan puan hesaplaması sonucu ise kemer ve şampiyonluk Dirrell'e veriliyor. Avni Yıldırım hem yıkılıyor hem donup kalıyor hem de fazlasıyla öfkeleniyor. Sonuçta yıllardır çalışıp çabaladığı şampiyonluk bir anda elinden alınmış oluyor... İşte bu olaylı maçın ardından Avni Yıldırım ilk kez Pazar SABAH ile bir araya geldi. Yıldırım ile skandal hakem kararını da, rövanş talebini de, havaalanında bir şampiyonmuş gibi karşılanmasını da konuştuk. Türkiye'ye dönüşünde halkın ona desteğinden çok etkilenen Yıldırım eğer rövanş talebi kabul edilirse bu kez şampiyonluğu şansa bırakmayacağını ve gece gündüz çalışacağını söylüyor...- Gerçekten şok oldum. Kendi kendime dedim ki o an "Evet hesapta maçı kaybettik ama çok daha değerlisini, halkı kazandık galiba". Gerçekten halk beni sahiplendi, "Kaybetsen de bizim şampiyonumuzsun" dedi. Bazen insan ne diyeceğini, ne yapacağını bilemez, şaşırır ya, benim için öyle bir andı. Doğrusu biraz duygulandım da.- Yemin ederim, herkes bunu söylüyor (gülüyor). Doğrudur. Bizim halkımız hakkı yeneni korumayı, ona sahip çıkmayı iyi bilir. O gece insanların ABD vizesi olsa hiç düşünmez çıkar gelirlerdi sanki oraya. Boksu takip eden etmeyen, hatta ev kadınları bile gelip "Maçını izledik, üzüldük" diyorlar.- Burada kaybettiğimi düşünmüyorum aslında. Kağıt üzerinde mağlup görünsek de çok şey kazandık. Bir kere bu maçla birlikte dünya bizi kabullendi. "Evet" dediler "Türkiye'de Avni Yıldırım diye bir boksör var ve bu kemerin en büyük taliplerinden biri..."- Futboldaki gibi bir ev sahibi avantajları elbette ki vardı. Bahsettiğiniz tavrı maçı 10. rauntta bitirdiklerinde hissettik zaten. Onun haricinde, tabii ki tahrikler ve psikolojik baskılar oluyordu. Fakat ben bunların hepsini aştım, zaten buna hazırdım. Yoksa maçtan önce basın toplantısı için salona girdiğimde rakibimin ekibi havlamaya başlamıştı. Konuşmaya başladım, havlama taklitleri, el hareketleri devam ediyordu. Resmen psikolojimizi bozup, bizi tahrik etmeye çalışıyorlardı.Maçtan üç hafta önce ABD'nin FOX kanalında Dirrell ile bir yüzleşme programı oldu. Hatta orada da Kerem Bürsin tercümanlığımı yaptı sağ olsun (gülüyor). Dirrell orada o kadar rahattı ki, fazlasıyla küçümsüyordu beni. "Nakavt edeceğim seni" dedi. Orada tavrını gördüm "Görüşürüz" dedim. Çıktım ve aslanlar gibi mücadelenin hakkını verdim. Yaptığınız işin hakkını verirseniz herkesin ağzı kapanır. Öteki türlü kimse sizi ciddiye almaz.- Kendimden geçtiğim, sinirlendiğim doğru. Ama onlara da birileri tercüme etmiştir herhalde ya (gülüyor).- Maçtan sonrapsikolojik olarakçökmüştüm. "Yahu,kemer avucumuzuniçindengitti resmen. Maçıçaldılar" dedim.Menajerim AhmetÖner dünyaboks camiasındagüçlü birisim banadediki "Güvenbana, bu işikovalayacağız".Maçtansonra toplandıkapar topar Meksika'yaWBC'nin (Dünya BoksKonseyi) merkezinegittik. Orada MeksikaBüyükelçimiz TahsinTimur Söylemez biziağırladı. O da "Neyapılması gerekiyorsayapalım, " dedi. İtirazımızıyaptık. ŞimdiWBC'nin 18 kişilik komisyonutoplanacak,önümüzdeki iki haftaiçinde sonuç açıklanacak.Biz fazlasıylaümitliyiz. Çünkü bütündünya bu rövanşıbekliyor. Amerikanseyircilerinin bile içinesinmedi bu maçın sonu, tribünleri terkedenler oldu. Kendi sporcularına sahipçıkmadılar. Sonuçta sen Amerikalı boksseyircisini kandıramazsın.- Onlar bir kere Türkiye'den böyle birboksör gelmesini beklemiyorlardı. Helebir de rövanş maçı yapılsın daha da şaşıracaklar."Yine geldi Avni" diyecekler.Zaten rövanşa onay verilirse büyük birolaydır bu, belki böyle bir şey 100 yıldabir yaşanır.- Ondan da iyi olur merak etmeyin(gülüyor).- Sonrası zaten Şampiyonlar Ligi. Asılmücadele inşallah ondan sonra başlayacak.Unvan koruma maçları, daha sertrakipler... Türkiye olarak bambaşka birboyuta geçeriz boksta.- Beş çalışmışsam 15 çalışırım. Bu seferşansa bırakmam. O ateşi yaktılar içimdeçünkü. Bu ateşi yakan da halkımınbeni sahiplenmesi.- Buna sadece bizim değil tüm dünyanıntepkisi olur muhtemelen. Amaben ne yaparım şu an onu hiç düşünmekbile istemiyorum. Şimdi sadece rövanşaodaklandım, reddedilirse falan deyipenerjimi düşürmeyin (gülüyor).- Üç ay içinde. Yani hazırlanmak içinyine epeyce vaktim olacak.- ABD'de boks bizim ülkedeki futbolgibi. Herkes işin içinde. Bizim ülkede okadar yeri yok ne yazık ki. Benim menajerimdediğim gibi bu camiada güçlübir isim. Onun girişimleri var, MeksikaBüyükelçimiz devrede yine. Onlarınharicinde biraz zayıfız doğrusu. "Boksörümüzesahip çıkıyoruz, hakkını yedirmiyoruz"Fotoğraf çekimindeki şıklığıyla göz kamaştıran Avni Yıldırım'a "Modayla aranız nasıl" diye soruyoruz. Yıldırım, "Şu zamana kadar klasik bir tarzım vardı, siyahtan vazgeçmezdim. Ama artık olabildiğince trendleri de denemeyi düşünüyorum" diyor. Keza, Avni Yıldırım'ın şık kostümlerine imza atan Levon Kordonciyan da benzer bir görüşte: "Avni, ülkemizi tüm dünyada temsil eden bir sporcu ve ne giyse kendine yakıştırıyor. Dolayısıyla tarzında farklı dokunuşlar da yapılabilir."- Kesinlikle. Bir gün dünya şampiyonu olursam eğer hikayenin kırılma noktalarından biri bu final maçı olacaktır.- Kim istemez ki! Türk bayrağını omzuna alıp, İstiklal Marşı'yla maça başlayıp, rakibini alt ettikten sonra "Ne Mutlu Türküm diyene", Allahu-Ekber diyebilmek, ki Amerikalılar bundan çok rahatsız oluyor, parayla satın alınamayacak duygular... 10 milyon dolar verseler yine de bu duyguya değişmem çünkü bana sanki 80 milyonun sesiymişim gibi hissettiriyor o anlar.- Hemen hemen bütün siyasilerden, birçok sanatçıdan destek telefonları geldi sağ olsunlar.- Geçen gün yoldayız. Birisi arabadan inip koşarak yanımıza doğru geliyor. Onun da arkasından trafik polisi koşturuyor. Adam arabayı yolda bıraktı bana doğru depar atıyor. Sonra hem o adamla hem de polisle fotoğraf çektirdik.- Arda Abi sağ olsun yazdı maçtan sonra "Hiç canını sıkma, kendini topla en kısa zamanda yanıma gel dertleşelim" diye... Bir iki güne gideceğim yanına inşallah.- Anne, baba ne olursa olsun sizi gururla, sevgiyle karşılıyor zaten. Yine öylelerdi. Annem "Maç sabahı bütün eş dost, konu komşu geldi birlikte izledik. " diyor. Böyle bir şey var mı, sanki şampiyon gibiyiz, halkımız coşkuyu yaşamış cidden. Eh bizim de bir sorumluluğumuz, halkı gururlandırma misyonumuz var. Ülkemiz zor günlerden geçiyor gerek iç gerek dış meselelerden. Bu halkın bir yerlerde birleşmesi, gururlanması, sevinmesi lazım. Uzun yıllardır spor branşlarında geride kaldık. Hâlâ 2002'de, 2008'de futbolda yakaladığımız başarıları anımsayıp mutlu oluyoruz. Niye üstüne yeni coşkular eklemeyelim ki, bu halk bunu hak etmiyor mu? İşte eğer ki bu rövanş maçını bana verirlerse ben o coşkuyu bu halka yaşatırım, ringi yıkarım. Çünkü inanmışlığı gördüm bir defa.