Milli mücadele’nin 100. yılında istiklal sergisi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye İş Bankası; Atatürk'ün liderliğinde milletle el ele verilen Milli Mücadele'nin 100'üncü yılında, 'İstiklal' başlıklı sergisi İstanbul Eminönü'ndeki ve Ankara Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde ziyaretçileriyle buluşturuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin isimsiz kahramanlarını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergiler, bilgi ve belgeleri; 'On Yıllık Savaş', 'Mütareke ve İşgal', 'Direniş ve Kuvayı Milliye', 'Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa', 'Hukuk ve Taarruz', 'İstiklal ve Cumhuriyet' olmak üzere altı bölümde ziyaretçilere aktarıyor.Yıl sonuna kadar devam edecek olan 'İstiklal'; Milli Mücadele'ye dair hazırlanmış en kapsamlı sergilerden biri. Sergilerin küratörü İzzeddin Çalışlar, 'Görülmemiş olanı göstermek ve görsel malzemenin en kaliteli haline erişmek' motivasyonuyla hareket ettiklerini belirtiyor ve sergilerin içeriğini şöyle anlatıyor: "Kronolojik bir anlatım yerine, altı mekân bölümünü tematik olarak ayırdık. Milli Mücadele'yi doğuran şartlar ve imparatorluğun son yüzyılıyla ilgili bir girişten sonra, işgal altındaki bölgeleri örnekleyerek direnişin nasıl başladığını anlattık. Üçüncü salonda; Kuva-yi Milliye hareketini ve TBMM'nin kurulmasına giden süreci işledik.Diğer üç mekan da ordu hazırlıkları, muharebeler ve savaşa son veren barış antlaşmalarına ayrıldı. Balkan Savaşları'yla başlayan ve Lozan Antlaşması'yla son bulan döneme farklı açılardan bakan bu sergiler ortaya çıktı." Çalışlar, "Bu sergileri benzerlerinden ayıran özellikler nelerdir?" sorusuna ise şu yanıtı veriyor; "Birincisi dev boyutlardaki fotoğrafların döneme dair keşfedilecek yeni ayrıntılar içermesi. Özel bir baskı tekniği kullanıldı. Bize ait olmasına rağmen nedense şimdiye kadar pek rağbet gösterilmemiş yabancı kaynaklı videolar da yaşananları zihinde canlandırmayı kolaylaştırarak ikinci önemli farkı yaratıyor.Muharebelerin genel hatları takibi basit animasyonlarla aktarılıyor. Subayların cephede kullandığı haritalar da daha incelikli bir takip alanı yaratıyor. Sergide bine yakın belge, fotoğraf, film ve obje var. Bu bakımdan benzerleriyle kıyaslamak mümkün değil. Umarım sergiler, araştırmacıları yenilerini yapmaya iter." Müzeler, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı bugün saat 20.00'ye kadar ziyarete açık olacak.İzzeddin Çalışlar, 'İstiklal' sergilerinin sürprizli taraflarına dair ise şunları anlatıyor: "Anadolu'ya kaçırılan mühimmatların taşındığı sandıklardan birine dokunabileceğimi beklemezdim. Çanakkale'de ölen bir Anzak subayının matarasıyla, dedemin boş sayfalarını günlük olarak kullandığı not defterinin 104 yıl sonra birbirini bulması da sürpriz oldu."İş Bankası'nın Ankara Ulus'taki tarihi binası da mayıs ayının başında İktisadi Bağımsızlık Müzesi olarak ziyarete açıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi tarihini İş Bankası'nın 95 yıllık mazisi eşliğinde anlatan müzede birçok belge, fotoğraf, obje ve film sergileniyor. Bunlarla birlikte müze binası bünyesinde bir sanat galerisi ile sergi salonu da bulunuyor. Öyle ki bu sergi salonunda yıl sonuna kadar Ankara'ya yolu düşenlerin de İstiklal Sergisi'ni görmeleri mümkün...