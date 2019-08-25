Artık birçok alanda ABD'nin en güçlü rakibi olarak görülen Çin'deki ekonomik büyüme de öyle boyutlara ulaştı ki bazı sektörler kontrolden çıktı diyebiliriz. Günde 19 bin 400 yeni alanının kurulduğu bir ülkeden bahsediyoruz sonuçta. Hızlı ve kontrolsüz büyümenin görüldüğü diğer bir alan bisiklet pazarı.

23 MİLYON BİSİKLET SOKAKLARDA

Ülkedeki bisiklet kiralama piyasası 2 milyar dolara ulaştı. Bir fabrika günde 10 binden fazla bisiklet üretmeye başladı. Şimdilerde hem halkın bisikletlere olan sevdası diri tutulmaya çalışılıyor, hem de büyük şehirlerde oluşan dev bisiklet mezarlıklarına çözüm aranıyor. Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları yüzünden yaşamını yitiriyor. Özellikle Pekin ve Şanghay gibi büyükşehirlerde halkın bisiklet kullanması için adımlar atılıyor. Geçtiğimiz yıllarda çok sayıda start-up bisiklet kiralama işine girdi. Akıllı telefonlara yüklenen uygulamalar aracılığıyla bisiklet kiralamak hem çok kolay hem de çok ucuz oldu. Örneğin kiralık bisikletlerin bulunduğu bölüme gidip, telefonun üzerinden ödeme yapılıyor. Geçtiğimiz yıl çok sayıda küresel şirket Çin'de bisiklet kiralama işine girdi. Bisiklet fabrikaları toplandığı Wangqingtuo kentinde bir işletme günde 10 bin adet bisiklet üretmeye başladı. iiMedia Research şirketinin araştırmasına göre Pekin ve Şanghay gibi kentlerin sokaklarındaki bisiklet sayısı 23 milyona ulaştı. Ancak seri üretim, kiralama şirketlerinin çok artması ve müşterilerin bisikletleri gelişigüzel bırakmalarının ardından ortaya dev bisiklet mezarlıkları çıktı. Şimdilerde bir yandan rengarenk tarlaları andıran bu bisiklet mezarlıklarına çözüm aranıyor, diğer taraftan da halkın daha fazla bisiklete binmesi için projeler hazırlanıyor.