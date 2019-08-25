Kablosuz internet bağlantısı için keyifli zamanlar geliyor

Şimdi düşünün, bundan beş yıl önce ofiste ya da evinizde internete bağlı kaç cihaz vardı? Bugünlerde bu sayının çift rakamlı sayıları bulduğu evler bile var. Yani değişen yaşam tarzından ve internetin hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmesinden ötürü kablosuz bağlantılar da kendisini güncelliyor. Zira değişen ihtiyaçlara göre ağ yapısında değişiklikler kaçınılmaz! Kablosuz WiFi bağlantısı tıpkı mobil şebekeler gibi nesil değiştiriyor. WiFi için son olarak altıncı kuşak yani WiFi 6 bağlantısı gündeme geldi. Bunun en önemli sebebi nesnelerin interneti yani ağa bağlı cihazların sayısının artması. 5G bağlantısının olduğu dünyada WiFi 6 standardı, artık ağa bağlı yüzlerce cihazın olduğu koşulda internet bağlantısının sağlıklı bir şekilde işlemesini beraberinde getiriyor.

EVDE BAĞLANTI DA DEĞİŞECEK

Türk Telekom, Acıbadem yerleşkesinde kurulan test laboratuvarında ilk kez denediği WiFi 6 (802.11ax) teknolojisiyle bir önceki nesil olan 802.11ac'ye göre 2,5 kat daha yüksek hıza ulaştı. Şimdi siz de "Laboratuvarda ulaşılan değer beni ilgilendirmiyor, evde internetim sürünürken WiFi 6'yı ne yapayım" derseniz, haksız sayılmazsınız. Cihaz üreticileri WiFi 6 sertifikalı bağlantı noktaları ve cihazlar çıkarıyor. Türk Telekom da WiFi 6 bağlantısını test etmeyi başardı. İşte bu hem ofis hem de ev kullanıcıları için önemli haber. Yani evinizdeki bağlantı noktasını güncellediğinizde WiFi 6 uyumlu ürünlerde internet bağlantısında büyük bir rahatlama göreceksiniz. Peki, nasıl değişiklikler olacak? Doğrusu değişim bir anda olmayacak. Önce yeni bağlantı noktaları ortaya çıkacak. Sonra dizüstü bilgisayarlardan telefonlara, akıllı ampullerden ısıtıcılara her cihaz bu yeni bağlantıyı kullanmaya başlayacak.

WİFİ 6 İLE GELECEK DEĞİŞİMLER

Daha az pil tüketecekler Eskiden kablosuz internet bağlantısı için dizüstü bilgisayarlar ve telefonlar daha fazla sinyal gücü harcardı. Şimdi bu sorun ortadan kalkıyor. Artık kablosuz bağlantı için eskisi kadar pil ömründen fedakarlık etmeniz gerekmeyecek. Akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlar WiFi bağlantısı yüzünden daha hızlı pil tüketmeyecek. Sadece evlerden söz etmiyoruz. Okullar, alışveriş merkezleri, hastaneler ve ofislerde tasarruf rakamları dikkat çekici boyutlara ulaşacak. Tasarruf edilen miktarlar daha ölçülebilir hale gelecek. Bağlantı hızı ve kalitesi değişecek Özellikle halka açık alanlarda ağa bağlanan binlerce cihaz ve kişi olur. Yeni WiFi 6 bağlantısıyla bağlantı hızında eski nesle göre artış gözlenecek. Ayrıca kesilmeler azalacak. Örneğin toplantı salonlarında tüm cihazların kesintisiz bağlanması konusunda sorunlar azalacak... Akıllı cihazlar çoğalacak kolay yönetilecek Kablosuz ağa bağlanan cihazların sayısı ve çeşitliliği artacak. Bu da daha fazla akıllı cihazın hayatımıza gireceği anlamına geliyor. Ayrıca bu cihazların yönetilmesi daha kolay olacak. Sağlıktan güvenliğe, eğlenceden enerji tüketimine hayatımızı değiştiren cihazlarla tanışacağız. Nesnelerin interneti sorunsuz çalışacak Yeni nesil kablosuz modemler sayesinde interaktif online oyunlar, video konferanslar, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), 4K-8K video iletimi gibi birçok popüler eğlence ve iş 2 aracının önündeki gecikme ve kesinti engelleri tarihe karışmış olacak. Yüksek hızlı WiFi 6 modemler sayesinde gecikmelerde yüzde 75 oranında iyileşme olacak. Ayrıca WiFi 6 teknolojisi bir önceki nesle göre desteklediği cihaz kapasitesini 4 kat artırdığından, yakın gelecekte hayatın her alanında karşımıza çıkacak olan IoT (nesnelerin interneti) cihazlarının sorunsuz çalışmasına olanak sağlayacak.