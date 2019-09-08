Ayakları yere basmayan festival

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım başladı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen festival aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği. TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar öncülüğünden gerçekleşen festivali geçen yıl 550 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl da rekor katılımın beklendiği festivale gençlerin hatta çocukların yoğun ilgisi var. Atatürk Havalimanı'na kurulacak festival alanı için de her şey düşünülmüş. Yarışma, etkinlik ve hizmet noktaları en ince ayrıntılarına kadar planlanıyor. Çocuklar için oyun alanları da mevcut, ilk yardım ve buluşma alanları da. En çok merak edilen etkinlikler arasında adrenalin dolu gösteriler var.

YÜZLERCE TAKIM BİNLERCE YARIŞMACI

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar, uçan arabalar ve sürücüsüz arabalar gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra, roket, insansız sualtı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor. TEKNOFEST 2019 kapsamında Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Efficiency Challenge Yarışması, Robotaksi- Binek Otonom Araç Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve Take Off yarışmaları düzenlenecek.





YURT DIŞINDAN DA GİRİŞİMCİLER GELİYOR

Başvurular şubat ayında tamamlandı. Kazanan takımlara 2 milyon liranın üzerinde ödül verilecek. Yarışmacı takımları, para ödüllerinin yanı sıra projeleri için verilecek olan teknik danışmanlık ve malzeme desteği de bekliyor. Geçen yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden drone yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı.



MİLLİ ROKETLER TUZ GÖLÜ'NDE HAVALANDI

TEKNOFEST roket yarışmasına geçen yıl 157 takım başvurmuştu. Bu yıl bu sayı 517'e yükseldi. Ön elemeyi geçen 79 finalist takım 10 Eylül'e kadar yarışacak. Tuz Gölü'nde yarışan takımlar, ilk atışlarını da yaptılar. Ortaya gurur verici tablolar çıktı.