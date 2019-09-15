Tıp araştırmalarına akıllı saatler veri sağlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Akıllı saatler, akıllı bileklikler insan sağlığına doğrudan destek olacak veriler sunuyor ve bazı anormal anlarda kullanıcıları uyarabiliyor. Apple, önde gelen akademi ve araştırma kurumlarıyla işbirliği içinde, şimdiye dek sağlanan katılımcı sayısından daha fazlasına erişebilecek, benzeri görülmemiş üç tıbbi çalışmayı duyurdu. Bu çalışmalar; akademik tıbbi kurumlar, sağlık örgütleri ve kullanıcılar ile günlük yaşamlarının parçası haline getirdikleri Apple ürünlerini bir araya getirerek tıbbi araştırmaları yapma yöntemlerini demokratikleştiren yeni Research uygulamasında bulunabiliyor. Katılımcılar tıp alanındaki potansiyel keşiflere katkıda bulunacak ve yeni nesil inovatif sağlık ürünlerinin oluşturulmasına yardım edecekler. Research uygulaması bu yılın sonlarına doğru App Store'dan ücretsiz indirilebilecek.Apple, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Fakültesi ve Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü (NIH's) işbirliğiyle, regl döngülerine ve jinekolojik durumlara odaklanan bu ölçekteki ilk uzun vadeli çalışmayı başlattı. Bu çalışma, polikistik over sendromu (PCOS), infertilite, osteoporoz, gebelik ve menopoza geçiş dönemi gibi durumların incelenmesi için bilgi sağlıyor.Apple, sağlıklı hareket ve iyileştirilmiş kalp damar sağlığını desteklemek için de çalışmalarda bulunuyor. Kalp atış hızı ile yürüyüş temposu, uçağa binmek, merdiven çıkmak gibi hareketlilik sinyallerinin yaşam kalitesiyle ilişkisini inceleyen kapsamlı bir çalışma için Brigham Young Üniversitesi, Kadın Hastalıkları Hastanesi ve Amerikan Kalp Derneği ile işbirliği söz konusu.Apple, Dünya Sağlık Örgütü ve Michigan Üniversitesi ile birlikte işitme sağlığını etkileyen faktörleri araştırıyor. Apple İşitme Sağlığı Çalışması, günlük olarak sese maruz kalmanın işitmeyi nasıl etkilediğini anlamak için zamana yayılan şekilde veri toplaması bakımından benzersiz bir çalışma. Çalışma verileri Güvenli Dinleme inisiyatifine yönelik bir katkı olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile paylaşılacak.