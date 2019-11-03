En güzel fotoğrafları ‘Keşfet’tiler

Türk Hava Yolları'nın düzenlediği 'Skylife Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu. 'Keşfet' bu yıl üçüncüsü düzenlenen uluslararası yarışmanın temasıydı. Yarışmaya 115 ülkeden toplam 11 bin 455 fotoğraf katıldı. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun (TFSF) sistemine yüklenen fotoğraflar İstanbul'da bir araya gelen uluslararası jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Dünyanın en önemli ve en büyük iki fotoğraf sanatı federasyonu olan FIAP ve GPU'nun başkanları Riccardo Busi ile Ammamoil Matzakis, fotoğraf sanatçıları Yadid Levy, İzzet Keribar ve Ercan Akçay'ın yer aldığı jüri, tam iki gün süreyle fotoğrafları değerlendirdi ve dereceye girenlerin yanı sıra mansiyon ve sergilenmeye değer eserleri belirledi. Türk Hava Yolları Büyük Ödülü'nü kazanan Fei Xie oldu. Türk Hava Yolları İkinci Büyük Ödülü'nü Mustafa Kurtbaş kazanırken üçüncülük ödülünü ise ve Thi Ha Maung aldı. Ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Selçuk, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da katıldı.

YENİ BİR SOLUK

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı yaptığı konuşmada; "Türkiye'nin küresel ölçekte en bilinen marka elçisi olarak bugün dünyanın 316 şehrinde ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu anlayışla bayrak taşıyıcı bir havayolu olarak faaliyet kapsamımızı salt uçuş operasyonlarıyla sınırlı tutmuyor; yüzlerce yıllık birleştirici ve kapsayıcı kültür mirasımızdan aldığımız ilhamla kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler bağlamında farklı ülke ve medeniyetleri birbirine bağlamanın, kültürler ve toplumlar arasında sayısız köprü kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün üçüncüsünü hayata geçirdiğimiz Skylife Fotoğraf Yarışmamız da tam da bu amaca hizmet eden icraatlarımızdan. Henüz üç yaşında olmasına rağmen kendi sahasına yepyeni bir soluk getiren fotoğraf yarışmamıza gösterilen rağbetten ötürü küresel marka elçimiz adına tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, ödül sahiplerini tebrik ediyorum." dedi.