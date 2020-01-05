Kimse bizden villalı şatafatlı işler beklemesin

Bundan yaklaşık üç yıl önce, 2017'nin nisan ayında Sıfır Bir dizisinin ekibiyle Adana Hürriyet Mahallesi'nde bir araya geldiğimizde YouTube'da yayınladıkları dizileri büyük sükse yaratmıştı. İstanbul'da şanslarını deneyip tutunamamış ve memleketleri Adana'ya dönüp bir sokak hikayesi anlatmaya başlamış bir grup arkadaş hem yaşadıkları mahallenin hem de kendilerinin kaderini değiştirmişti. Dizi önce bir dijital platforma transfer oldu, kitlesi büyüdü... Geçen aylarda ise finalini yaptı ve şimdi de bambaşka bir yolculuğun kapısını araladı. Ekip 10 Ocak'ta vizyona girecek filmleriyle birlikte şimdi Sıfır Bir'in öyküsünü beyazperdede sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Biz de bu vesileyle kendileriyle tekrar bir araya gelmeye karar verdik. Filmin yönetmeni Kadri Beran Taşkın, oyuncular Savaş Satış, Onur Akbay, Mehmet Elmas ve Burak Akyüz de sağ olsunlar keyifle bizi buyur ettiler. Bu kez buluşma noktamız ise Hürriyet Mahallesi değil ekibin kendi kurduğu yapım şirketinin Levent'teki üç katlı ofisiydi. Sohbete işte bu değişimden başladık.
- İki buçuk yıl önce Hürriyet Mahallesi'nde bir evin önüne iskemleleri atıp sohbet etmiştik. Şimdi ise sizin yapım şirketinizin İstanbul'daki ofisinde konuşuyoruz.
Kadri Beran Taşkın:
Şimdi Levent'teyiz ama yarın, öbür gün yine Hürriyet Mahallesi'nde iskemleleri atıp oturacağız.
- Savaş Satış:
Öncelikle bugün burada bu söyleşiyi yapmaktan gurur duyuyoruz. O zaman da söylemiştik hedefimizde hep bir sinema filmi yapmak vardı.
- Neyi doğru yaptınız da bu hayaliniz gerçekleşti?
- Onur Akbay:
Şimdiye kadar böylesi gerçekçi hikayeler çok anlatılmadığı için insanlara farklı geldi...
- Filmin afişinde "Herkes sussa biz susmak" sloganı yer alıyor.
- S. S:
Susmak Adana'da susmayız manasında kullanılır. Herkes sussa biz susmayız diyerek bu sloganı filme uygun bulduk.
- Filmde küçük bir kız çocuğunun yaşadığı bir travma üzerinden kahramanlarımız kendilerini bambaşka kötülerle karşı karşıya buluyor. Bu kez farklı bir sosyal meseleye parmak basıyorsunuz galiba?
- S. S:
Bugün bir çocuk istismarı haberi duyuyoruz, ayaklanıyoruz, sosyal medyayı ayağa kaldırıyoruz. Ama üç gün sonra başka bir yerden benzer bir habere yine denk gelebiliyoruz. Biz de ekip olarak elimizden geldiğince bu konuya parmak basmak istedik.
- Bu ekipten hep Sıfır Bir tarzı, çete hikayeleri mi izleyeceğiz peki?
- O. A:
Sokakta sadece suçla ilgili malzeme yok aslında. Sokakta aşk da var, komedi de var, dram da var.
- S. S:
Yine de şatafatlı, villalı işler bizden beklemesinler (gülüyor).
- Yola beraber çıktığınız Cihangir Ceyhan şimdi Çukur'da rol alıyor. Sizi de bu çatının dışında bir yerde görür müyüz?
- S. S:
İyi bir iş olduğunu düşünürsek tabii ki teklifleri değerlendiririz. Kapalı bir yapı değiliz ama ilk amacımız bu ekibi büyütmek.
SUÇLA İLİŞKİLENDİRİLEN ÇOCUKLAR ARTIK SİNEMACI OLMAK İSTİYOR
- Sıfır Bir Hürriyet Mahallesi'nde neleri değiştirdi?
- S. S:
Suçla anılan mahalle artık turistik gezilerin yapıldığı bir yer oldu.
- O. A:
Aslında sadece Hürriyet Mahallesi için değil Adana'daki birçok mahalle için bu yaşandı.
- S.S:
Hürriyet Mahallesi'nde de birçok çocuk artık yönetmen veya oyuncu olup setlerde çalışmak istiyor. - Aslında sadece yeni hevesli gençler değil dizi sektörü de sanki Sıfır Bir tarzı öykülere yöneldi son zamanlarda.
- O. A:
Nasıl ki bir dönem ağa dizileri revaçtaysa şimdi de insanlar farklı ve gerçek öyküler izlemek istedikleri için sokak hikayeleri çoğaldı.
- S. S:
Underground kültüre can suyu olduk. Rap canlandı. Alt kültür ilgi odağı oldu.
- Siz, oyunculuk eğitimi alıp İstanbul'da şansını deneyip tutunamayıp Adana'ya dönmüş ve şansını orada deneyip başarılı olmuş bir grup arkadaştınız. Şimdi ise İstanbul'a geldiniz ve artık hep burada mısınız?
- S. S:
Bizim kalemiz hâlâ Adana! Adana'nın Karaisalı ilçesinde büyük bir film platosu kurduk. Çok ciddi potansiyele sahip bir cast ajansımız var orada. Hürriyet Mahallesi gibi mahallelerden çıkıp gelmiş 18 bin gencin kaydının olduğu bir ajans bu. Fakat bir yandan da sektör burada işte.
BU SEKTÖRE GİRECEĞİMİZİ HAYAL BİLE EDEMEZDİK
- Burak, senin yolun Sıfır Bir dizisiyle nasıl kesişti?
- Burak Akyüz:
Oyunculuğa dair herhangi bir geçmişim yoktu aslında. Diziyi izledim, çok sevdim. Bizim memlekette de geçiyordu, gittim ajansa başvurdum. Bir kaydolayım dedim, sağ olsun seçtiler...
- O. A:
Gençlerdeki şu algı çok önemli zaten "Onlar başardı biz niye yapmayalım..." Böyle böyle 40 genç arkadaşımız bizimle beraber yol yürüyorlar.
- Mehmet, peki sen nasıl kendini bu ekibin bir parçası olarak buldun?
- Mehmet Elmas:
Çocukluğumdan beri hep oyuncu olmak istiyordum. Bu abilerimizin böyle bir dizi yapması bizim için de güzel bir vesile oldu. Yoksa biz böyle bir sektöre gireceğimizi hayal bile edemezdik.
- Senin dizide oynadığın Azad karakteri de çok tuttu. Örneğin internette seninle ilgili yorumları okuyunca neler hissediyorsun?
- M. E:
Abi daha da hevesleniyorum, iyice oyunculuğumu geliştiresim geliyor.