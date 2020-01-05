Kimse bizden villalı şatafatlı işler beklemesin

Bundan yaklaşık üç yıl önce, 2017'nin nisan ayında Sıfır Bir dizisinin ekibiyle Adana Hürriyet Mahallesi'nde bir araya geldiğimizde YouTube'da yayınladıkları dizileri büyük sükse yaratmıştı. İstanbul'da şanslarını deneyip tutunamamış ve memleketleri Adana'ya dönüp bir sokak hikayesi anlatmaya başlamış bir grup arkadaş hem yaşadıkları mahallenin hem de kendilerinin kaderini değiştirmişti. Dizi önce bir dijital platforma transfer oldu, kitlesi büyüdü... Geçen aylarda ise finalini yaptı ve şimdi de bambaşka bir yolculuğun kapısını araladı. Ekip 10 Ocak'ta vizyona girecek filmleriyle birlikte şimdi Sıfır Bir'in öyküsünü beyazperdede sevenleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Biz de bu vesileyle kendileriyle tekrar bir araya gelmeye karar verdik. Filmin yönetmeni Kadri Beran Taşkın, oyuncular Savaş Satış, Onur Akbay, Mehmet Elmas ve Burak Akyüz de sağ olsunlar keyifle bizi buyur ettiler. Bu kez buluşma noktamız ise Hürriyet Mahallesi değil ekibin kendi kurduğu yapım şirketinin Levent'teki üç katlı ofisiydi. Sohbete işte bu değişimden başladık.Şimdi Levent'teyiz ama yarın, öbür gün yine Hürriyet Mahallesi'nde iskemleleri atıp oturacağız.Öncelikle bugün burada bu söyleşiyi yapmaktan gurur duyuyoruz. O zaman da söylemiştik hedefimizde hep bir sinema filmi yapmak vardı.Şimdiye kadar böylesi gerçekçi hikayeler çok anlatılmadığı için insanlara farklı geldi...Susmak Adana'da susmayız manasında kullanılır. Herkes sussa biz susmayız diyerek bu sloganı filme uygun bulduk.Bugün bir çocuk istismarı haberi duyuyoruz, ayaklanıyoruz, sosyal medyayı ayağa kaldırıyoruz. Ama üç gün sonra başka bir yerden benzer bir habere yine denk gelebiliyoruz. Biz de ekip olarak elimizden geldiğince bu konuya parmak basmak istedik.Sokakta sadece suçla ilgili malzeme yok aslında. Sokakta aşk da var, komedi de var, dram da var.Yine de şatafatlı, villalı işler bizden beklemesinler (gülüyor).İyi bir iş olduğunu düşünürsek tabii ki teklifleri değerlendiririz. Kapalı bir yapı değiliz ama ilk amacımız bu ekibi büyütmek.Suçla anılan mahalle artık turistik gezilerin yapıldığı bir yer oldu.Aslında sadece Hürriyet Mahallesi için değil Adana'daki birçok mahalle için bu yaşandı.Hürriyet Mahallesi'nde de birçok çocuk artık yönetmen veya oyuncu olup setlerde çalışmak istiyor. - Aslında sadece yeni hevesli gençler değil dizi sektörü de sanki Sıfır Bir tarzı öykülere yöneldi son zamanlarda.Nasıl ki bir dönem ağa dizileri revaçtaysa şimdi de insanlar farklı ve gerçek öyküler izlemek istedikleri için sokak hikayeleri çoğaldı.Underground kültüre can suyu olduk. Rap canlandı. Alt kültür ilgi odağı oldu.Bizim kalemiz hâlâ Adana! Adana'nın Karaisalı ilçesinde büyük bir film platosu kurduk. Çok ciddi potansiyele sahip bir cast ajansımız var orada. Hürriyet Mahallesi gibi mahallelerden çıkıp gelmiş 18 bin gencin kaydının olduğu bir ajans bu. Fakat bir yandan da sektör burada işte.Oyunculuğa dair herhangi bir geçmişim yoktu aslında. Diziyi izledim, çok sevdim. Bizim memlekette de geçiyordu, gittim ajansa başvurdum. Bir kaydolayım dedim, sağ olsun seçtiler...Gençlerdeki şu algı çok önemli zaten "Onlar başardı biz niye yapmayalım..." Böyle böyle 40 genç arkadaşımız bizimle beraber yol yürüyorlar.Çocukluğumdan beri hep oyuncu olmak istiyordum. Bu abilerimizin böyle bir dizi yapması bizim için de güzel bir vesile oldu. Yoksa biz böyle bir sektöre gireceğimizi hayal bile edemezdik.Abi daha da hevesleniyorum, iyice oyunculuğumu geliştiresim geliyor.

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