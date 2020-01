Karda ya da bisiklette her anı yakalıyor

BUGÜN NELER OLDU

Motosiklet kullanıcılarının kasklarında belki sıkça görmüş olduğunuz aksiyon kameraları her zorlu koşulda kullanılmaya devam ediyor. Soğuk kış günlerini özlemle bekleyen kayakseverler için aksiyon kameraları o anları yakalayarak keyifli kareler elde ediyor. Motosiklet ve kış sporu sevenlerin kullanmayı sevdiği DJI Osmo Action kamerayı ben de kullanmaya başladım. Özellikle otomobillerde her koşulda kullanmak mümkün. Sadece kış sporu sevenler değil, benim gibi otomobil veya deniz tutkunları da kullanabiliyor. En önemli yanı sahip olduğu aksesuvar setiyle her koşulda kullanmanıza izin vermesi. Üstelik Android veya iOS işletim sistemiyle kurulan uygulamalarla çektiğiniz görüntüleri hızla düzenleyip paylaşabiliyorsunuz. Bilkom tarafından dağıtımı yapılan DJI Osmo Action'ı nerede kullanacağınıza karar verdikten sonra hemen aksesuvarlarını da almayı unutmayın.