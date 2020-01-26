Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Pazar Sabah Haberleri > Karda ya da bisiklette her anı yakalıyor

Karda ya da bisiklette her anı yakalıyor

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Karda ya da bisiklette her anı yakalıyor
Motosiklet kullanıcılarının kasklarında belki sıkça görmüş olduğunuz aksiyon kameraları her zorlu koşulda kullanılmaya devam ediyor. Soğuk kış günlerini özlemle bekleyen kayakseverler için aksiyon kameraları o anları yakalayarak keyifli kareler elde ediyor. Motosiklet ve kış sporu sevenlerin kullanmayı sevdiği DJI Osmo Action kamerayı ben de kullanmaya başladım. Özellikle otomobillerde her koşulda kullanmak mümkün. Sadece kış sporu sevenler değil, benim gibi otomobil veya deniz tutkunları da kullanabiliyor. En önemli yanı sahip olduğu aksesuvar setiyle her koşulda kullanmanıza izin vermesi. Üstelik Android veya iOS işletim sistemiyle kurulan uygulamalarla çektiğiniz görüntüleri hızla düzenleyip paylaşabiliyorsunuz. Bilkom tarafından dağıtımı yapılan DJI Osmo Action'ı nerede kullanacağınıza karar verdikten sonra hemen aksesuvarlarını da almayı unutmayın.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Karda ya da bisiklette her anı yakalıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN