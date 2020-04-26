Şifreyi gir partiye katıl

Çok değil, birkaç ay öncesine kadar hafta sonu yaklaştığında arkadaşlarla telefonlaşır ve hangi akşam nereye gideceğimizi kararlaştırırdık. Genellikle de müdavimi olduğumuz yerleri tercih ederdik. Nasıl müziklerin çaldığını bildiğimiz, birkaç tanıdık görüp sohbet edebileceğimiz yerler...

Covid-19 salgını ile birlikte evlere kapanınca hafta sonu planları da rafa kalktı. Geç saatlere kadar devam eden partiler tatlı bir nostalji duygusuyla anılır oldu...

Kulüpler şu sıralar fiziki olarak kapalı ama içlerinde parti vermeye devam edenler var. Nasıl mı? Zoom, Google Hangouts ve Houseparty gibi video konferans hizmeti sunan servisler aracılığıyla. Önce verecekleri partinin tarihini belirliyorlar. Sonra da başta müdavimler olmak üzere sınırlı sayıda kişiye partiye giriş şifresini sms yoluyla gönderiyorlar.

Beklenen gün ve saat geldiğinden misafirler şifreleriyle sanal partiye giriş yapmaya başlıyor. Çoğunun gece için hazırlandıkları hemen dikkat çekiyor. Tıpkı gece kulübe gider gibi makyajlar yapılmış, havalı kıyafetler giyilmiş... Müzik başlayıp ortam ısınınca ekran başındakiler de dans etmeye başlıyor. Bir yandan da sohbetler devam ediyor.

Bilindik bir ortamda, tanıdık yüzlerle birlikte eğlenmenin rahatlığıyla moraller yerine geliyor, katılımcılar gece hiç bitmesin istiyor.

Sadece gece kulüpleri değil DJ'ler, markalar hatta yaz aylarının gözde adresleri limitli sayıda kişinin katıldığı şifreli partiler düzenliyor. Marmaris'teki Bonjuk Bay bunlardan biri. Bonjuk Bay'in özel kodla girilen partileri, Burning Man festivalini, Tulum gecelerini aratmıyor. İstanbul'un kült mekanlarından Corridor'un partileri de Zoom uygulaması üzerinden gerçekleşiyor. Bir markanın parti serisinin ilk konuğu da Lil Zey'di. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek yeni partisi ise 90'lar temalı olacak.

Devam diye diye dört-beş saat çalıyorum

Özel bir şirkette yönetici pozisyonunda çalışan Cem Özveri, şu sıralar düzenlediği kapalı devre, sanal partilerde de DJ'lik görevini üstleniyor.

- Neden partileri herkese açık gerçekleştirmek yerine kapalı yapıyorsunuz?

- Amaç aslında özlediğimiz birlikte eğlenme anlarını online olarak yaratabilmek. Tabii böyle olunca da öncelikli olarak aynı müzik zevkine ve eğlence anlayışına sahip olan yakın çevremizle eğlenmeyi tercih ediyoruz.

- Katılımcılara nasıl ulaşıyorsunuz?

- İlk başta arkadaş grubumuz içinde herkes kendi çevresinden arkadaşlarını davet etti. Artık hem sosyal medya hesaplarımızdan duyurusunu yapıyoruz, hem de cep telefonları üzerinden davet ettiğimiz arkadaşlarımız oluyor. Bir hafta katılan, başka bir arkadaşına söylüyor, o da diğer arkadaşlarına... Yani kulaktan kulağa yayılan bir durum da var. Partide tanımadığımız kişiler de oluyor, ama referanslı. Hem eğlenip, hem de chat üzerinden konuştuğumuz için yeni insanlar da tanıyoruz.

- Parti nasıl geçiyor?

- Partiyi cumartesi günü 22.00-01.00 arası yapıyoruz. İlk bir saat insanlar toplanmaya başlıyor, ortam daha sakin oluyor. Katılımcı sayısının artmasıyla birlikte müziğin ritmi de artıyor. Bazı kişiler ışığından kıyafetine hazırlanmış oluyor. Kimi de ailesi ile yaşadığı için kulaklık ile odasından katılıyor. Ama ekrana baktığınızda herkesin dans ettiğini görebiliyorsunuz. Bugüne kadar hiç 01.00'de bitiremedim. Devam diye diye minimum dört-beş saat çalıyorum.

Herkes kulübe gider gibi giyinip kuşanıyor

İletişim danışmanı İsmail Polat, başta uzak dursa da yoğun istek üzerine katıldığı online partilerle ilgili izlenimlerini anlattı:

"Parti için önce ID sonra giriş kodu geldi. Bu partilerin herkese açık olanlardan tek farkı, daha güvenli olması sanırım. Gizli olunca, daha çok tanıdıklar oluyor çünkü. İnsanlar içinden geldiği gibi eğleniyor. İlk online partimde açıkçası beklediğimden daha yüksek bir enerji buldum. Bir cuma akşamı herkesin gerçekten kulübe gider gibi giyinip kuşanıp ekran karşısına geçtiğini görünce, üzerimdeki tişörtü anında değiştirip, kafama konsepte uygun ilginç bir şapka geçirdim. İnsanlar büyük bir motivasyonla, sıkıntılı akşamları aşmak için çabalıyor ve gördüğüm kadarıyla zevk de alıyor. Bir daha katılır mıyım bilmiyorum ama katılırsam da yine kısa kalır çıkarım herhalde. Ben heyecanla eski günlerdeki gibi mekanda eğlenmeyi bekleyenlerdenim."

Pembe peruklu arkadaş akılda kaldı

Hip hop dünyasının yükselen isimlerinden Lil Zey, geçen günlerde bir markanın Birlikte Güzel serisi kapsamında düzenlediği Zoom Partileri'nin ilki için setin başına geçti. Parti özel davetlilerle gerçekleştirildi. Lil Zey, partiyle ilgili olarak "Düşündüğümden çok daha fazla eğlendim. Parti çok eğlenceliydi" diyor.

İzlenimlerini ise şöyle aktarıyor: "Sınırlı sayıda katılımcının olması evde arkadaşlarla küçük bir parti veriyormuşsunuz hissi yarattı. Herkesin ekranı birkaç kez büyüdüğü için katılımcılar birbirini görebildi. Bence bu da samimiyet hissi oluşturdu. Partinin sonunda birçok kişi akılda kaldı. Pembe peruklu arkadaş, birlikte partileyen çift ve siyah, beyaz ve kırmızı rujlu kız gibi..."