Açlık diyetleri başlasın

Bir önceki buluşmanızda sadece kahve içen, şimdi ise tabağındaki her şeyi silip süpüren arkadaşınızın beslenme şekli kafanızı karıştırdıysa kulübe hoş geldiniz. Uzun zamandır bilinmesine rağmen son günlerde yeniden popüler olan açlık diyeti (Intermittent Fasting) yöntemi uzmanlara göre sadece kolay kilo vermeyi sağlamıyor. Kanser, diyabet ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini de azaltıyor. Bu diyeti yapanlar daha dinç olduklarını, uyku problemlerinin azaldığını ve zihinsel aktivitelerinin arttığını da söylüyor. Açlık diyeti, 2014 yılında TEDx Konuşmaları'nda yer almasıyla dikkati çekti. John Hopkins Üniversitesi'nden nörolog Mark Mattson, "Oruç beyin gücünü nasıl destekliyor?" başlıklı sunumda 16:8 yöntemini anlattı. Günün 16 saati aç kalmaya dayalı bu yöntemde bütün öğünler sekiz saat içinde tüketiliyor. Mattson sunumunda beş gün aç kalma (günde sadece 500 kalori alma) ve iki gün normal beslenmeye yönelik yöntemden de bahsetti ve "Evet, farklı yaklaşımlar söz konusu ama şu bir gerçek ki bu yöntemlerin hepsi günde üç öğün yemek yiyip, aralarda da atıştırmaktan daha iyi" dedi. Uluslararası Gıda Enformasyonu Konseyi Kurumu yaptığı araştırma sonrasında açlık diyetinin 2018 yılının en popüler diyeti olduğunu açıkladı. Bu diyet ünlü isimler arasında da ilgi görüyor. Kourtney Kardashian açlık diyetine sıklıkla başvurduğunu söyledi. Buse Terim de aynı yöntemle yedi ayda 25 kilo verdi. Terim, her gün sadece iki öğün beslendi. İlk öğününde omlet, haşlanmış yumurta, çırpılmış yumurta gibi daha kahvaltı öğününe uygun şeyler tercih ederken ikinci öğününde ise sebze, salata ve protein ağırlıklı beslendi. Terim de yaptığı açıklamada "Bu beslenme düzeni bana çok iyi geldi. Kendimi daha zinde, daha enerjik, daha sağlıklı hissediyorum" diyor. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de kısa bir süre önce günde sadece bir öğün yediğini açıkladı.16:8 diyetinde günün 16 saati aç kalmak yani hiçbir şey yememek gerekiyor. Yemek yenebilen 8 saatlik aralık için genelde öğlen 12.00 ile akşam 20.00 arası tercih ediliyor. 16 saatlik süreçte su, çay ve kahve içilebiliyor.5:2 diyetinde 5 gün boyunca harcanan enerji kadar kalori alınıyor. Haftanın arka arkaya olmayan iki günü ise kadınlar 500 kalori, erkekler 600 kalori ile beslenmelerini sınırlandırıyor.24 saat: Bu tip beslenmede, normalde 3 öğün tüketirken 24 saatte sadece bir öğün tüketilir. Örneğin; ilk gün 20:00'ye kadar normal beslenilir. Son öğünü tükettikten sonra ertesi gün 20:00'ye kadar hiçbir şey yenmez. 24 saat sonra saat 20:00'de tekrar tek öğün beslenilip gün tamamlanır.İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Balanlı açlığın hangi mekanizmalar ile zayıflattığını, sağlık ve mutluluk verdiğini anlattığı Açlık Diyeti adlı kitabında bu diyeti her yönüyle ele alıyor. İşte kitaptan çarpıcı anekdotlar:Açlık, vücudumuzdaki gençlik geni olarak da adlandırılan sirtuin genini aktif hale getirir. Bu gen açlığa maruz kaldığında vücudumuzdaki tüm hücrelerin içindeki genleri tarar ve bozulmuş ya da hasar görmüş olanları onarır. Sirtuin geni ömrü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda yaşlanmayı da önler. Bu yüzden, günde tek öğün beslenme yöntemi aynı zamanda bir gençleşme metodudur.Yeterince uzun süren açlıklarda şeker depolarımız tükendiği için yağ dokusundan salınan serbest yağ asitlerinden keton elde ederek kullanmaya başlarız. Ketonlar özellikle beyin hücreleri için önemli bir enerji kaynağıdır. Ketonları kullanmaya başlayan beyinde yaratıcılık ve üretkenlik üst seviyelere çıkar. NASA'da görevli mühendislerin bu sebeple aralıklı olarak 72 saatlik açlık uyguladığını biliyoruz.Açlık insülin duyarlılığını artırır ve egzersiz seansları arasında iyileşme süresini hızlandırır. Egzersiz sırasında daha az oksidatif stres oluşmasına, dolayısıyla enflamasyonun azalmasına neden olur. Proteinler oksitlenmez, tahrip olmaz ve bu kaslarınızı korur.Açlık ve sonunda keton düzeylerimiz yükseldiğinde daha az yemeye başlarız ve kolay acıkmayız. Açlık ile birlikte alacağınız daha fazla protein vücudunuzun yakıt için daha fazla depolanmış yağ kullanmasını sağlar, kilo kaybına, iyileşmeyi hızlandırmaya ve tok hissetmenize yardımcı olur.Açlık diyabetik hastalarda kan şekeri kontrolünü sağlar ve insülin direncini kırar. Kan basıncını ve kolesterolü düşürür. Alzheimer ve diğer demans türlerine karşı korur.