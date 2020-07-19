İzolasyon günlerinin alışkanlık karnesi

Pandemi sürecinin özellikle ilk dönemi, yani kısıtlamaların olduğu, evde kal çağrılarının tekrarlandığı zamanlar hayatımız büyük ölçüde değişti. Alışkanlıklar, yeme içme düzeni, uyuma saatleri, evden çalışma... Bugüne kadar yaşamadığımız bir yeni ve kısıtlı hayata adapte olmaya çalıştık. 1 Haziran'dan itibaren kontrollü sosyal hayata geçmemizle birlikte eski düzenimize biraz daha yaklaşmış olsak da, çoğunluğun evde kaldığı günlere ilişkin veriler, araştırmalar yeni yeni yapılıyor...Geçen günlerde, BAREM Araştırma Şirketi "Korona Günlerinde Ev Halimiz" adında bir araştırma yayınladı. 29 Mayıs-16 Haziran arasında yapılan bir çalışmanın dökümüydü bu. CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemi ile 18 yaş ve üzeri Türkiye temsili bine yakın kişi üzerinde gerçekleştirildi araştırma. Evde kaldığımız döneme ilişkin alışkanlıkları, bu alışkanlıklara karşı gösterilen tepkiyi, memnuniyeti gösteriyor veriler.Araştırmada ilginç veriler de var. Mesela evde yemek yapma girişimleri, yeni tarif uygulamaları artarken ve çoğunluk bundan memnuniyet duyarken, iş yemek yemek olunca çoğunluk bu durumdan mutsuz! Yani yapması mutlu etmiş ama yemesi mutlu etmemiş kimseyi!Sözü çok uzatmadan, araştırmadan çıkan verileri paylaşalım... İşte izolasyon günlerinin sosyal karnesi!Bu süreçte internetten daha çok film izlediğini söyleyenlerin oranı %72. 18-34 yaş grubunda %88'e, AB sosyoekonomik grubunda %84'e, öğrenciler arasında %97'ye çıkıyor. İnternetten film izlemekten memnun olanların oranı yarıya yakınken (%49), gençler %61, öğrenciler %73, lise eğitimli grup ve kendi hesabına çalışanlar %57 oranında memnunlar. Üst yaş grubunda (55+) ise internetten film izleyenlerin oranı %47'ye, izleyenler arasında internetten film izlemeyi olumlu değerlendirenlerin oranı %24'e kadar düşüyor.Görüşülen her dört kişiden üçü (%76) mutfakta, ekmek, pide gibi her zaman yaptığından daha farklı şeyler denediğini söyledi. Kadınlar ve gençler arasında bu oran %86'ya çıkıyor. Bu denemeleri yapanların %70'i memnun iken; özellikle kadınlar (%79) ve gençler (%77) için şeflik, daha da keyifli bir meşgale gibi görünüyor.Görüşülen kişilerin %83'ü izolasyon sırasında daha fazla TV izlediğini söyledi. İnsanların %47'si daha fazla TV izlemekten memnun olmadığını söylerken, memnun olanlar %38.Büyük çoğunluk daha geç yattığını (%83) ve geç kalktığını (%79) söyledi. Bundan memnun olmadıklarını da ifade ettiler. Geç yatmaktan memnun olanların oranı %33 iken memnun olmayanlar %56.Çoğunluk bu dönemde daha çok yemek yedi (%79). Yaş ilerdikçe aşırı yeme alışkanlığı azalıyor. Çok yiyenlerin çoğu da bu durumdan memnun değil.Bu dönemde erkeklerin %70'i, kadınların %80'i, gençlerin %83'ü daha çok ev işi yaptığını söyledi. Yaş arttıkça ve sosyoekonomik statü yükseldikçe ev işi yapanların oranı da bir miktar azalıyor. Ev işi yapanların çoğu (%77) bundan memnun. Memnuniyet kadınlarda %85, erkeklerde %67 ve sosyoekonomik olanaklar ile eğitim arttıkça azalma gösteriyor.Pandemi süreci etkisini sosyal medyada da büyük ölçüde gösterdi. Influencer ve sektörel veri analizi yapan CreatorDen tüm bu paylaşımları mercek altına aldı. Türkiye'deki 40 binin üzerinde profilin 15 Şubat ve 15 Nisan arasındaki 154 bin 244 Instagram post paylaşımını inceledi ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı.Ocak-Şubat-Mart aylarındaki YouTube izlenmelerine baktıklarında ise Yeme-İçme, Ekonomi ve Eğlence kanallarının ön planda olduğu saptanıyor. Nisan ayında en çok abone kazanan kanalların aylık izlenme artış performansında mart ayında birinci sırada %28.2 oran ile sosyal medya fenomeni, aşçı Czn Burak yer alıyor. İkinci sırada %25 oranla Erkan Öz var. Alper Rende'nin yeni açtığı kanalı, Alper Rende ile Karantina Keyfi, bir ay içerisinde 390 bin aboneye kadar ulaşmış. Czn Burak, özellikle mart ayında takipçi sayısını 623 bine kadar çıkararak 2020 öncesinde açılan kanallar arasında en çok yeni takipçi kazanan kanal oldu. Sosyal mesafeye farkındalık katmak adına #evdeyiz hashtag'iyle Duygu Özaslan, İrem Derici ve Aleyna Tilki gibi birçok isim TikTok platformunda ilk paylaşımını yaptı.Araştırmada %85 gibi büyük çoğunluk görüntülü konuştuğunu söyledi. Bu oran kadınlarda %90'a, 18-34 yaş arasındaki gençlerde ise %95'e çıkıyor. Oranın en düşük olduğu emeklilerin bile yüzde 69'u görüntülü konuşuyor. Bu kişilerden görüntülü konuşmayı değerlendirmeleri istendiğinde, çoğunluk (%72) memnun olduğunu söyledi. Memnun olmayanların oranı yalnızca % 15. En yüksek memnuniyet ise kadınlarda (%78) görüldü.