Dört gün dört ayrı Bodrum

Bodrum... Yılların Bodrum'u... Alaçatı sokaklarında sandaletle gezmeler yokken, Akyaka'da kitesurf moda olmamışken Bodrum vardı... Bir jenerasyon gece hayatını, lüks plajları Türkiye'nin bu en özel yerinde deneyimlemişti. Popülaritesinden hiçbir şey kaybetmeyen Bodrum, kah İstanbul'dan bunalanlara ev oldu, kah yeni jenerasyonun ikinci durağı. Bodrum ruhen kozmopolit bir yer. Gecesi gündüzü, yazlıkçı modu turist halleri hep birbirinden farklı. Bodrum'da her şeye yetişemezsiniz. Öyle Alaçatı gibi kah orada kah burada takılamazsınız. Ya sakin sakin denize girersiniz, ya gecelere akarsınız. Tabii enerjinize güveniyorsanız o başka. Ben de SABAH Pazar okuyucuları için enerjimi yüksek tutacak vitaminlerimi aldım, Bodrum'da dört ayrı kafayı yaşadım. Gecelere de aktım, gündüz en hit plajları da de neyimledim, yazlıkçı gibi sakin sakin zaman geçirdim. Lezzet peşinde koştum. Tabii pandemi sürecinde alınan önlemleri de yerinde gözlemledim.





LEZZET PEŞİNDEKİLER



Kahvaltı önemli. Günün ilk öğünü atlanmaya gelmez. Hele ülkemize özgü pişili, sucuklu yumurtalı, demleme çaylı bir kahvaltıya kim 'Hayır' diyebilir. O zaman Bodrum'da kapısında kuyruk olan bir kahvaltı mekanına doğru yola çıkalım, Yalıkavak'tan Göltürkbükü'ne giderken yol üstündeki Bozukbağ Kahvaltıcısı'na... Kocaman bir bahçenin içinde, müthiş bir dekorasyon karşılıyor sizi. Masaya gelen serpme kahvaltı bahçedeki ürünlerden. Kahvenizi içerken kuzular, tavuskuşlarıyla birliktesiniz. Daha ne olsun... Bir başka kahvaltı adresi de Asmalı Çardak... Adından da anlaşılacağı gibi asma yapraklarının altında püfür püfür bir kahvaltıcı... Deniz tatilinde canı kebap çekenleri, Yalıkavak Marina'ya alalım... Köşebaşı Restoran'ın marinadaki konumu müthiş.

Denizin kenarında bir masada, Köşebaşı'nın klasik lezzetlerini deneyimlemek mümkün. Köşebaşı Restoran'ların sahibi Ali Akkaş'la sohbet ettiğimizde anlıyoruz ki, pandemi sonrası masa sayısını yarıya düşürmüşler. Haliyle restoranda yer bulmak zor. Kebaptan devam edelim. Fiko, son dönemin popüler adresi. Yemekten sonra, muhabbet yeni nesil bir meyhaneye dönüyor. Yani müzik yükseliyor. Bodrum'a gelip balık yemeden olmaz tabii ki. İstikamet Gümüşlük! Masamda mimozalarım, mum ışığım, mezelerim ve ben... Melengeç'teyim tabii ki. Günü batırmışım, ruhum huzurlu. Mimoza'yı da anmadan olmaz. Ama günler kısıtlı, gidilebilecek yer sayısı sınırlı. Balık, kebap bir kenara bana farklı lezzetlerle gel diyorsanız. Oteller çok değişik alternatifler hazırlamış. Mesela ben Swissotel Resort Bodrum'da bir Peru gecesine katıldım. İstanbul'da hizmet veren restoranlarının ekiplerini yaz dönemi boyunca ağırlayan otelde, signature menü etkinliklerinin ilkiydi Peru mutfağı. 14-15 Ağustos'ta Çin, Japonya, Tayland, Vietnam, Kore mutfağı deneyimi sunulacak. 28 ve 29 ağustos tarihinde ise mutfak son yılların en parlak Türk şeflerinden Ali Ronay ve ekibine emanet olacak. Sırada öyle bir yer var ki, nasıl tarif edeceğim bilemiyorum. Kumbahçe mevkiindeyiz. Bodrum Cruise Limanı'nın yanıbaşında, gerçekten bilenlerin uğradığı bir restoran Havan'dan. Türk mutfağına getirilen farklı yorumla adından söz ettiren bir yer burası. Avokadolu erikli cacık, vişneli kısır. Buraya özgü çökertme kebabı, kaburga burgerleri harika... Modern bir esnaf lokantası burası.





GECE KUŞLARI



Bodrum'da gece kuşuysanız gündüz uykunuzu iyi alın. Her ne kadar pandemi sürecinde saatler kısıtlı, eğlence sınırlı olsa da, mesafeyi koruyarak ve koşullara dikkat ederek eğlenmek mümkün. Zaten özellikle 20'li yaş grubu eğlenceden uzak duramıyor. Bunlardan biri de benim yeğenim. Tatil boyunca gündüz uyumayı, gece gezmeyi tercih etti. Zorla birkaç plaja gelmeye ikna edebildik o akşam da dışarı çıkamadı zaten! Ondan aldığım ve kendi tecrübe ettiğim kadarıyla gece hayatının kalbi Yalıkavak Marina ve Türkbükü'nde atıyor. Marina'da açılan mekanlar çok şık. Zuma bunların en popüleri. Aslında ünlü ve ödüllü bir Japon restoranı. Manzarası, atmosferi müthiş. Belli bir saatten sonra eğlence de garanti. Bazı geceler ünlü DJ'lere emanet. Marina'da bir başka mekan da Fenix. Egzotik dekorasyonu, şık barı ile Fenix keyifli akşam barlarından biri. Marina'da bu yıl açılan Pandemi isimli bir mekan da var. İsim enteresan, gitme fırsatım olmadı ama bazı geceler Türk şarkıcılar sahneye çıkıyor. Türkbükü'ndeyiz. Türkçe pop, eller havaya diyorsanız, istikamet aksiyonlu Ses... Türkbükü'nde yabancı müzik istiyorsanız o zaman rotayı Daze'e kırın...

YAZLIKÇI MODUNDAKİLER

Gelelim klasik Bodrum tayfası gibi vakit geçirmeye. Yazlıkçılığın ne kadar özel olduğunu belki de bu pandemi sürecinde anladık. Bahçelerimizde, evlerimizde yakınlarımızı ağırlamak bu dönemin en özel ve güzel aktivitesi oldu. Yazlıkçılığın olmazsa olmazı evde güzel bir mangal keyfi yapmak. Biz Yalıkavak'ta nefis manzaramız eşliğinde dostlarımızla harika iki akşam geçirdik. Ne bir restorana, ne de bir DJ'e ihtiyacımız vardı. Kendimiz pişirdik, kendimiz eğlendik. Yazlıkçıyım, fiyat kalite performansı benim için önemli diyorsanız, size özel noktalar var merak etmeyin. Mesela Turgutreis'teki Kadir Reis'in Yeri, ayaklarınız suya değerek, harika bir gün batımı manzarası eşliğinde, çuvalla para ödemeden meze balık keyfi yapabileceğiniz bir yer. Kabukluya bayılırım diyorsanız size Yalıkavak Çarşı'ya alalım. Midye7 harika küçük bir restoran. Fiyatlar gayet makul. Lezzetler şahane. Çarşı'da bir başka ev yemekleri yapan restoran da Kırıntı. Bir aile işletmesi burası. Ve kavurma yemeden buradan dönmeyin. Afiyet olsun!





İZOLE TAKILALIM AMA HİT MEKANLARA GİDELİMCİLER



Benim tatilden anladığım, şık bir beach club'ta, güzel yemekler yiyip, harika bir denize girmek. Bunun da elbette belli adresleri var. Bu yıl Bodrum'da en üst segmentteki üç plaj ismi öne çıkıyor. Villa Azur, Serafina ve Maçakızı. Her birine giriş ücretli. Ama değiyor mu, sonuna kadar. Ben deneyimlediklerimden söz edeceğim. Tilkicik Koyu'ndaki Villa Azur bir dünya markası. Miami'deki şubesinde ağırladığı Beyonce, Leonardo di Caprio, Paris Hilton, Gerard Butler ve Adriana Lima gibi starlarla bilinen bir mekan. Akdeniz mutfağının önde gelen özel lezzetleri, konfor ve şıklıkla buluşmuş. Ben bayıldım. Deniz üstündeki localarda sosyal mesafenin korunması insana kendini güvende hissettiriyor. Pandemi öncesi dünyaca ünlü DJ'lerin getirilmesi planlanan mekanda, elbette planlar biraz değişmiş. Ama Miami kalitesini yaşatmak adına, son derece dikkatli düzenlenen yaz partileri var. Türkbükü'nün yıllardır gözbebeği Maçakızı. Koyun en ucunda, izole, kendine has, şık, kaliteli bir kitlenin ve atmosferin sunulduğu özel bir mekan. Pandemi haliyle popülaritesi iyice artmış.

Ancak bu yoğun talebe karşılık, sağlıktan ödün vermemek adına mekanın plajına otel müşterisi dışında kimse alınmıyor. Ben gittğimde Türk turizmi adına böyle bir dönemde mutlu oldum. Çünkü otelde kalanların büyük bölümü yabancı turistti, İngiltere'de, Amerika'dan, Avrupa'nın farklı ülkelerinden turistleri görmek beni umutlandırdı. Maçakızı'ndan plaj yeni döneme uygun olarak dizayn edilmiş, aynı odada kalanlar bir arada olacak şekilde düzenlemeler yapılmış. Açık büfe duruyor ama konuklar yemekleri büfeden kendi almıyor, tercihlerini söylüyor. Odalar da temizlik ve hijyen kuralları sıkılaştırılmış. Tercihe göre oda servisi hizmeti veriliyor. Barda sandalye mesafeleri ayarlanmış.

Yalıkavak'ın denize sıfır son koyunda yer alan Nef Reserve Yalıkavak özel sahile sahip ve denize sıfır bir burunda yer alıyor. Burada geniş aileler için sayısız aktivite var. "Çocuklara özgürlük" sloganıyla öne çıkan projede yer alan buggy'li ulaşım ile araçsız site alanı; çocuk havuzu, Güler Legacy Basketbol Okulu gibi alternatiflerle çocuklu aileler düşünülmüş. Çocuk-butik konseptli mekanı Le Petit 100 hem çocukların hem de büyüklerin keyifli vakit geçirebileceği bir alan.