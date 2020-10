İki gönül bir olunca şarkılar da hit olur

Alman filozof Georg Simmel, çift olmanın gücünü "Bir tarafın gücü diğerinin gücünü de destekler ve artırır. Ama bu sadece birlikte oldukları sürece geçerlidir" diyerek açıklıyor. Müzik dünyasında da kimi çiftler var ki hem özel hayatlarında hem de kariyerlerinde birlikteliğin gücüyle hareket edip güçlerine güç katıyor. Günümüzde müziğin süperstar çiftleri deyince ilk akla gelen Beyonce ve Jay-Z elbette. 1990'ların sonlarında birlikte olmaya başlayan çift, ilk kez 2003 yılında müzikal yeteneklerini birleştirip '03 Bonnie and Clyde adlı parçayı yaptılar. 2008'de evlendiler ve medyada hep istikrarlı, sevgi dolu bir çift imajı çizdiler. 2018 yılında da The Carters adı altında Everything is Love adlı albümü çıkardılar. Bu albüm onların müzik dünyasının en güçlü çifti olduklarının ilanıydı.



Karşılıklı saygı önemli



Türkiye'ye dönüp baktığımızda ise Gülşen- Ozan Çolakoğlu bu uyumu yakalamış çiftlerin başında geliyor. Onlar ezber bozmayı, sınırlarını zorlamayı seven bir ikili. Edis-Gülşen düeti Nirvana bunun en son örneği. 2010'lu yılların başında birlikte olmaya başlayan ve 2016 yılında evlenen çiftin Azur Benan adında üç yaşında bir de oğulları bulunuyor. Özel hayatlarında mutlular, kariyerlerinin de altın çağını yaşıyorlar. Peki birlikte nasıl mı çalışıyorlar? Gülşen, Nirvana'nın çıktığı dönemde yaptığı açıklamalarda "Ozan dünya üzerinde gelmiş geçmiş en yetenekli müzik adamlarından biri. O yüzden gönül rahatlığı ile teslim olup, her zaman da onunla birlikte çıktığım yolda başarılara çok alışığım" diyordu.



Yüksek ve saf enerji





Carpe Diem yani anı yaşa. Hande Yener'in bu adı verdiği yeni albümünün prodüktör koltuğunda erkek arkadaşı Misha Mehdikhan oturuyor. Geçen yıl birlikte olmaya başlayan ve zamanlarının çoğunu müzik yaparak geçiren çift bu yılın en iyi albümlerinden birine birlikte imza attılar. İran asıllı Misha aslında rap müzik dünyasında tanınan bir isim. Ama bu albüm onun popta da iddiasını kanıtlar nitelikte. İkiliyi bir araya getiren de zaten müzik olmuş. Yaptıkları ortak proje sayesinde yakınlaşma fırsatı bulmuşlar. Yener, Carpe Diem'le ilgili kendisiyle yaptığımız röportajda "Misha rap müzikte çok başarılı ve kendi tarzında tek. Prodüktör olarak birçok tarzı da çok iyi yapıyor. 2020 model pop albüm yapmak her şeyden daha heyecanlı ve zorluydu. Zoru başardığımız için çok mutluyuz" demişti. Ve ardından da eklemişti: "Müzik yapan insanın enerjisi güzel olur. Bizimki birbirimizi yeni bulmuş olmanın verdiği yüksek enerji, bence herkesi etkileyen de bu saf enerji." Hemen belirtelim Carpe Diem çıktığı haftadan itibaren listelerde üst sıralarda yer alıyor.



İki çocukla taçlandırdılar



Fettah Can ve Cansu Kurtçu da müziğin birleştirdiği bir çift. İki çocuk sahibi çiftin müzikal uyumları birçok şarkının ortaya çıkmasını sağladı. Fettah Can bu konuda kendisini şanslı görüyor: "Neden derseniz, 12 yıla yaklaşan bir birlikteliğim var. Aynı sektörde olup birbirini kırmadan, ilişkiyi sağlıklı yürütebilen insan sayısı çok az. Şarkı yazarken de Cansu bir şey söylüyor, sözler bambaşka bir yere gidiyor.



Müzik birleştirir



Simge Sağın da karantina döneminde aranjör Aytaç Özgümüş ile birliktelik yaşamaya başladı. İkilinin henüz yayınlanmış ortak bir projesi yok ama ilerleyen dönemlerde görebiliriz. Simge Sağın, bu yaz Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konser öncesi kendisiyle yaptığımız söyleşide "Bence müzikte de bütünleştik" demiş, birlikte yavaş yavaş çalışmaya başladıklarının işaretlerini vermişti. Özgümüş'ün Harbiye konserinde Simge'ye arka planda destek olduğu biliniyor.



Sevgi bir arada tutuyor



Hande Ünsal uzun süredir prodüktör Serkan Balkan ile birlikte. Evlerinin bahçe katında yer alan stüdyoda uyum içinde çalışıyorlar. Aslında çift yıllar önce evlenmişti ama birlikteliklerine bu evliliği sonlandırıp devam etmeye karar verdiler. Ünsal "Müzik dışında sevgi bizi bir arada tutuyor. Ben biraz fazla seviyorum, şarkılardan da anlayacağınız gibi..." diyor. Bir prodüktörle birlikte olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını ise şöyle anlatıyor: "Bazen stüdyoya zorla indiriyorum. Onun da işi yoğun. Nasıl Ozan Çolakoğlu bir tek Gülşen'in şarkılarını yapmıyorsa Serkan Balkan da benim şarkılarımı yapmıyor. Avantajı ise şu: Gece tam yatacakken 'Bir dakikan var mı?' diye onu uyutmadığım oluyor."