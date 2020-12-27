Gözleriniz 2021’de akıllı geleceğe baksın

2020 yılına yenilikçi ürünlerle veda ediyoruz. Aslında bazı önyargılardan da kurtulmak mümkün olacak. Google Glass sonrasında akıllı gözlüklere mesafeliydim. Sonuçta kamera, giyilebilir bilgisayar projesi hayal kırıklığı yaratmıştı. Huawei Gentle Monster Eyewear II kutusuna bakarken hâlâ önyargılarım olduğunu anladım. Ancak kutusundan çıkarıp önyargıların üstüne gitmek şart oldu. Bir kaç ay Google Glass kullanırken çekilen fotoğrafım profil resmi bile olmuştu. Ancak deneyimlemenin önemini akıllı gözlük tekrar hatırlatıyor. Huawei Gentle Monster Eyewear II akıllı gözlük deri, koruyucu yastıklarla güçlendirilmiş kutusunda geliyor. Arka tarfında USB C girişinden şarj oluyor. Zeiss üretimi gözlük camları (Kategori 3, UV korumalı) oldukça iyi bir konfor sunuyor. Elinize aldığınızda sağ tarafı biraz kalın gibi geldi. Ancak kulağıma tam oturdu. Malzeme hafif olduğundan uzun süreli kullanımda sorun yaratmadı. Ancak asıl şaşkınlık bluetooth bağlantısı sonrası oldu. Bluetooth 5.2 ile gecikmesiz ses aktarımıyla müzikleri dinlemeye başladım. Yarı açık tasarımlı çift hoparlör ile kişiye özel kaliteli stereo ses sunarken neden normalden biraz kalın olduğunu sesin yaşattığı konforla anladım. Üstelik kulağım tamamen kapanmadan bu sesi deneyimlemek çok şaşırtıcıydı. Ortam gürültüsüne göre ses seviyesini otomatik azaltma; böylece sesleri sadece kullanıcının duymasını sağlıyor. Yani siz telefonla konuşurken ve müzik dinlerken sadece siz duyuyorsunuz. Gözlük saplarından dokunmatik olarak kontrol ediliyor. Telefona tanıtmadan önce Apple Gallery'den AI Life uygulamasını kuruyorsunuz. Uygulamayla sadece gözlüğü değil, kumanda, akıllı ev aleti gibi pek çok cihazı kurabiliyorsunuz. Gözlüğü oturum açmış bir cihazla eşleştirdikten sonra, bu bilgiler bulut tarafından kaydedilecek ve aynı hesaba sahip diğer cihazlar bir sonraki sefer otomatik eşleştirme için gözlüğü hatırlatabiliyor. Huawei Gentle Monster Eyewear II'nin Türkiye'de ilk etapta satışa çıkacak model SMART LANG-01 güneş gözlüğü modeli olması bekleniyor. Tek şarjla 5 saat müzik dinleme ve 3,5 saat konuşma süresine sahip. Ayrıca 90 dakika içinde tam şarja ulaşıyor. 15 dakikalık şarj ile bir saat müzik dinleme süresine sahip oluyor. Böylesine ince hassas cihaz için önemli bir özellik. Kablosuz şarj desteği de bulunuyor.



Her cihaz eSIM ile tanışacak



Akıllı saat ve gözlük gibi giyilebilir cihazlardan otomobillere eSIM teknolojisi her şeyi değiştiriyor. Yerli eSIM teknolojisi bireysel ve kurumsal tüm müşterilerin kullanımına sunuldu. eSIM destekli cihaz sahibi Türk Telekom kullanıcıları, numaralarını değiştirmeden ve ek ücret ödemeden eSIM teknolojisinden yararlanabilecek ve yeni aboneliklerde eSIM'i tercih edebilecek. Elinizde eSIM desteği bulunan telefonlar çift SIM desteğinden yararlanarak kullanılabilecek. eSIM üzerine açıklamalar yapan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Yüzde yüz yerli teknoloji ile eSIM üreten dört ülkeden biri olduk. Biz de Türk Telekom olarak kendi altyapımızı bu yeni teknolojiye hazır hâle getirdik ve ülkemizde kurulan sunucular ile entegrasyon süreçlerimizi tamamladık. Çevre dostu ve güvenli teknoloji eSIM ile bireysel ve kurumsal müşteri deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Kurumsal müşterilerimiz için de özellikle otomotiv alanında sunduğumuz eCall hizmeti ve bağlantılı araçlara yönelik çalışmalarımız; yerli eSIM ile hızlanarak devam edecek" dedi.



Isıt beni ceket!



Soğuk kış günlerinde dışarıda kalın paltoların, evde battaniyenin sıcaklığından faydalanmaya çalışıyoruz. Oysa şöyle içimizi ısıtan bir cekete ihtiyacımız oluyor. Geçtiğimiz günlerde işte böyle yeteneğe sahip Ramsey'in ısıtan ceketini deneyimleme şansı yakaladım. Hani anneler "Evladım üşüteceksin üstüne kalın bir şeyler giysene" derler ya, işte tam da bu dilekle giyilecek bir ceketle tanıştım. Artık sosyalleşmenin sokağa kaydığı günlerde şıklıktan ödün vermeden ısıtan ceketle üşütmeden sohbet etmek mümkün. Akıllı telefon uygulamasıyla kontrol edilebilen ve 65 dereceye kadar ısınabilme özelliğine sahip RAMSEY Isıtan Ceket sizi kat kat giyinmenize gerek olmadan sıcacık tutuyor. Fit kesimli, yüzde 100 yün kumaşa sahip RAMSEY Isıtan Ceket'in, Warm Health uygulaması üzerinden ısıtacağı süre önceden belirlenebiliyor. Isıtan Ceket, içerisinde bulunan pil deposu (powerbank) sayesinde etkin hale getiriliyor. Google Play Store veya App Store üzerinden kolayca indirilebilen "Warm Health" uygulaması üzerinden ya da ceket üzerindeki ısıtma panelinden kontrol edilebiliyor. 10 metreye kadar bir mesafeden sıcaklık ayarlama imkanı sunan bu teknoloji, ceketin giyilmeden önce ısıtılmasına olanak sağlıyor. Ceketin ısıtma sisteminin etkin olması için gereken powerbank de RAMSEY tarafından Isıtan Ceket ile hediye olarak sunuluyor. Isıtan Ceket, mağazalarda ve online mağazada (www.ramsey.com.tr) satılıyor.