Moda dünyasının kirli çamaşırları

Moda dünyası dışarıdan çok ışıltılı ve eğlenceli görünüyor. Oysa ki dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı kendisine hayran bırakan bu endüstrinin de çok karanlık yönleri bulunuyor. Seks skandalları da, cinayetler de, Naziler için çalışmak da var tüm bu korkunç skandalların içinde... Ve yılın son günleri de ABD'li moda tasarımcısı Alexander Wang'in mankenlere yönelik taciz skandalıyla kapandı. 29 Aralık'ta Instagram'da arka arkaya hem s-tmodelmgmt hem de DietPrada hesaplarında Wang'in çeşitli mankenlere yönelik uygunsuz tavır ve taciz hikayeleri paylaşılmaya başlandı. Hatta bazı mankenler sosyal medya hesaplarından yaşadıkları korkunç anları takipçileriyle paylaştı. Bir dönem kendi ismini taşıyan modaevi dışında Balenciaga'nın da kreatif direktörlüğünü üstlenen H&M gibi hızlı tüketim markaları için kapsül koleksiyonlar hazırlayan Wang, tüm bu detaylı taciz iddialarına: "Söz konusu iddiaların hiçbiriyle alakam yok. Hakkımda bu kadar korkunç iddialarda bulunanların ellerinde bir kanıt ya da belge yok. Benim ismimi lekelemeye çalışan herkesi teker teker adalet önüne çıkaracağım" açıklaması yaptı. Ancak açıklamanın üzerine bile yeni taciz iddiaları sosyal medyada yer aldı...

NAZİ AJANI SEVGİLİ



Bu hafta ölümünün 50'inci yılı olan moda dünyasının en efsane kadınlarından Coco Chanel'in ismi de sayısız skandalla anıldı. Paris'in işgal yıllarını lüks Ritz otelde Nazi sevgilisiyle geçirdiği için uzun yıllar tepki gördü. Kendisinden 13 yaş küçük ve Naziler için ajanlık yapan Baron Hans Guenther von Dincklage ile yaşadığı aşk nedeniyle hem yaşadığı dönemde hem de sonrasında çok eleştirildi. Vatan hainliğiyle suçlanan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında işlerini sürdürebilmek için Nazilerle iş birliği yapan Chanel'in hayatına dair bu karanlık detaylar ölümünden sonra sayısız kitaba konu oldu.



GUCCI'DE CİNAYET



1953 yılında hayatını kaybeden Gucci, Savoy Hotel'in asansör görevlilerinden biriydi. Otele gelip giden zengin müşterilerin valiz ve çantalarına hayranlık duyan Gucci, 1921 yılında doğduğu Floransa'da Gucci mağazasını açtı. Marka kısa sürede popüler oldu. Guccio Gucci'nin ölümünden sonraysa oğlu Rodolfo ve torunu Maurizio Gucci yönetimde etkin oldu. Markanın aileden gelen son sahibi Maurizio Gucci, şirketi bir fona devrettikten sonra bir süredir ayrı yaşadığı eşi tarafından tutulan kiralık katil tarafından öldürüldü. 1995 yılına damga vuran cinayet davası sırasında Pattrizia Reggiani'nin yıllarca kara büyüyle uğraştığı, eşinin metresini çok kıskandığı ve bu nedenle cinayet kararı aldığı ortaya çıktı. SERİ KATİL ÖLDÜRDÜ

Versace modaevi, 1978 yılında Gianni Versace tarafından kuruldu. Terzilik ve dikiş işleri yapan annesinin yanında çok zaman geçiren, Roma ve Yunan mitolojisine büyük ilgi duyan Versace mimari eğitimi aldı. Ancak 26 yaşında Milano'ya taşınmasıyla moda kariyerine profesyonel olarak başlamış oldu. Kısa süre içinde şöhretler dünyasında sağlam arkadaşlıklar kuran Versace, 1997 yılında Miami'deki evinde seri katil Andrew Cunanan tarafından öldürüldü. Ölümünden kısa süre önce kanser teşhisi konulan Versace, öldüğünde henüz 50 yaşındaydı.