Düğün turizminde İstanbul ilk beşte

İki hafta önce İstanbul Boğaz'ı hattındaki oteller, restoranlar yıllarca konuşulacak görkemli bir düğün için teyakkuzdaydı. Lübnanlı Rasha Salhab ve Ziya Ezzeddin çifti, 570 konukla birlikte İstanbul'a gelerek, Çırağan Palace Kempinski'de yaptıkları bir düğünde "Evet" dedi. Üç gün üç gece süren düğün öncesi Tershane İstanbul'da nazar boncuğu temalı parti düzenlendi. Her yer nazar boncuklarıyla kaplandı, mavi kostümlü dansçılar sahnedeydi. Çırağan Palace üç gün üç gece boyunca kapatıldı. Gelinlik ve düğün öncesi kostümler Elie Saab imzalıydı... Saray lila rengine büründü, binlerce çiçekle kaplandı. Düğün gecesi ünlü Fransız DJ Gims sahne aldı! Yurtdışından canlı ıstakozların bile getirtildiği bu şaşalı düğün Lübnanlı Ghada Blanco ve A46 Design Studio firmalarının eseri olarak tarihe geçti...Aslında bu İstanbul söz konusu olunca sıradan diyebileceğimiz bir durum. Uzun yıllardır özellikle Ortadoğu Hindistan ve Körfez ülkelerinin zenginleri, ki bunlar milyarder, düğün için İstanbul'u tercih ediyor. Hatta bu organizasyonları yapan şirketler kendi aralarında bir network oluşturmuş durumda. İstanbul'un tarihsel mirası, sarayları, lüks konaklama ve alışveriş imkanı sunması ve en önemlisi kimi ülkelerden vizesiz Türkiye 'ye giriş yapılabilinmesi İstanbul'un tercih edilmesindeki önemli unsurlar.Biz de hem iki hafta önceki muhteşem düğünü konuşmak, hem de Türkiye'nin dünya zenginleri için önemli bir düğün lokasyonu haline gelişini masaya yatırmak için organizasyonu yapan Ghada Blanco ve Selim Demir ile bir araya geldik.Harika bir rota. ÖzellikleLübnanlı vatandaşlar için harika, çünküvize gerekmiyor. Örneğin iki hafta önce gerçekleştirdiğimizdüğün için iki-üç destinasyondaha söz konusu idi ve farklı bir şehir seçilmeihtimali oldukça yüksekti. Ancak vize avantajıortaya çıkınca rotayı İstanbul' a çevirdik. Önceliklebu ülkeyi çok seviyoruz ama İstanbul'abayılıyoruz. Tarihi, dinamizmi ve gelen konuklaraher alanda birçok seçenek sunuyor olmasıbüyük bir avantaj. Türkiye bu tür düğünler içininanılmaz bir ülke. Ama daha çok sarayın butür düğünlere açılması gerekiyor. Bu çok yazık.Çünkü insanlar otantik ve güzel lokasyonlarınpeşinde. Dünyanın dört bir yanında böyle yerlerarıyorlar, Paris'e, Como Gölü'ne gidip, böyleyerleri bulmaya çalışıyorlar. Bu anlamda önemlibir pazar var ve Türkiye bu pazarı kaçırıyor. Bazıözel düğünler için özel izinlerle belirli lokasyonlariçin kolaylık sağlanması gerekir. Fransa,İtalya ve diğer bazı ülkeler bunu yapıyor. Dahaçok otantik lokasyonun açılması gerekiyor.2010 ile 2015 arasındaülke olarak çok önemli aşamalar kaydetmiş vealım gücü yüksek turistleri ülkemize çekmeyebaşlamıştık, bu dönemde buna benzer birçoketkinlik gerçekleşti. Ama maalesef İnönü Stadı,Reina, havalimanı ve 15 Temmuz olayları bizimaltı yılımıza mal oldu. Çok büyük kan kaybettikekonomik anlamda. O saldırıların ardından ülkemizetekrar güven duyulmaya başlandı ve budüğün de bunun en önemli göstergesi. Ülkemizingüvenli ve istikrarlı olması çok önemli amaen başta güvenlik geliyor tabii.Çok doğru, eğer bu düğünü Türkiye'degerçekleştirmek için kendimizi güvenli ve rahathissetmeseydik buraya gelemezdik. Türkiye çokgüvenli bir rota.Buna sadece bir düğün olarak bakmamakgerekiyor, düğüne katılan insanlar, birülkeden masraf ederek ülkemize gelmiş alım gücüolan insanlar. Dolayısıyla konaklamasındantransferine, kafe ve restoranlardan alışveriş merkezlerine,müzelere kadar çok geniş yelpazedeülke turizmine katkı sağlıyor, para harcıyorlar.Olumlu izlenimlere sahip olduklarında anlıksosyal medya paylaşımları ve geri götürdüklerianıları ile birer tanıtım elçisine dönüşüyorlar. Onedenle İstanbul'un şehir olarak, etkinlik lokasyonuanlamında daha fazla seçenek sunabilmesilazım. Bazı çok özel işler için Beylerbeyi veDolmabahçe Sarayları, Topkapı Müzesi, ArkeolojiMüzesi ve Küçüksu Kasrı gibi kıymetli yerlerimiziaçabilmeliyiz. Boğazın etrafında böylebirçok yapı var ama hiçbirini böyle etkinlikleriçin kullanamıyoruz. Kültür ve Turizm BakanıMehmet Ersoy'un destinasyon düğünleri içinözel bir çaba içinde olduğunu biliyoruz. Bu türyerlerde dünya çapında ses getirecek etkinliklereimza atabilirsek, İstanbul adına çok uygunmaliyetlerle çok ciddi tanıtım fırsatları yaratabilirve daha fazla turisti bu anlamda şehreçekebiliriz.Bunun gibi büyük düğünlerde, çok iş, çok fazla detay, çok ciddi bir planlama ve ön hazırlık süreci ve emek vardır. Bunun için de bilgi ve tecrübe gerekir. Davet sahibini nasıl ikna ettiğime gelince, onlara sorarım... Çoğu zaman insanlar, küçük şehirlerde büyük düğünler ister. Ama küçük şehirlerde büyük düğünlerin konuklarını ağırlayacak yeterli yer olmaz. Bizim için farklı segmentte seçenekler sunabileceğimiz bir otel havuzu olması ve bu otellerin düğün noktasına yakın olması önemlidir. Çünkü insanları saatlerce arabayla düğün yerine taşıyıp, geri götüremezsiniz. Bu tür büyük düğünlerde, iyi oteller kadar, şehrin de çekici olması ve davetlilere şehirde geçirdikleri zaman boyunca keyifli bir deneyim yaşayacakları opsiyonlar sunulması önemlidir. Çünkü kimse oturup sadece düğünü beklemek istemez, bir şeyler yapmak ister o şehirlerde. İşte tam da bu noktada İstanbul bence eşsiz bir şehir ve kesinlikle benim ilk beşimde yer alıyor.Avrupa ve Ortadoğu'da birçok ülkede çok önemli projelere imza attık. Benim için İstanbul bugün ilk beşe girer. Ama daha çok düğün mekanına ihtiyacınız var. Biz niye Çırağan Saray'ını seçtik çünkü burası bir saraydı. Bu eşsiz tarihi doku bizim için çok önemliydi ve uyguladığımız tema ve kullandığımız renkler ile modern ve klasiği harmanladık.Çılgın fikirler bana göre hayata geçirilene kadar çılgındır ama gerçekleştirildikten sonra artık değildir. Örneğin Opera'daki Hayalet temalı bir düğün yapmıştım ve göletler oluşturmuştuk, içinde operadaki gibi gondollar geziyordu.Sadece düğün tarafında değil ama gurur duyduğum onlarca büyük prodüksiyona imza attık ve fikirlerimizi hayata geçirdik. Örneğin 2010 yılında Çırağan Sarayı üzerinde gerçekleştirdiğimiz dev mapping gösterisi, 2011 yılında Kapadokya'da Türkiye'de ilk kez dağlar üzerine yapmış olduğumuz mapping, yılbaşı dönemlerinde Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ni kırmızı halı ile kaplamamız ve aynı dönemde gerçekleştirdiğimiz sokak aydınlatma projelerimiz, Ali Sami Yen Stadı'nın çatısını 2400 m2 bayrak ile kapatmamız, ilk kez altı adet Kuka robotu ile sunum yapmamız, 19 metrelik bir apartman boyutundaki çam ağacını 3D printerda basarak açık alanda sergilememiz, ilk kez merkezi sahne ile gerçekleştirdiğimiz ödül törenleri, bir düğünümüz için istenilen tarihte istenilen adette kişi sayısını verecek mekan bulamadığımız için denizin üzerine özel bir podyum ve tente kurarak gerçekleştirdiğimiz düğün yeteri kadar çılgınlık yaptığımızı düşündürüyor.Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke destinasyon düğünlerine ilişkin şunları söylüyor: "Lüks destinasyon düğünlerinde Çırağan Sarayı dünya sıralamasında önde gelen mekanlardan. Hatta öyle ki; sadece Çırağan Sarayı'nda masalsı bir düğün gerçekleştirebilmek için İstanbul'u ve sonrasında da başka şehirlerle seyahatini birleştirip Türkiye'yi tercih eden çiftlerimiz var. Pandeminin ilk zamanlarında seyahat sınırlamaları ve korku faktörü sebebiyle oldukça azalan uluslararası düğünler, özellikle aşı oranlarının artması ve seyahat koşullarının daha elverişli olmasıyla yine artarak devam ediyor. Özellikle Çırağan Sarayı'nda yakın zamana baktığımızda Hindistan, Lübnan , İran, Pakistan ve Azerbaycan gibi ülkelerden yoğun talepler olduğunu görüyoruz. Bu noktada ülkenin tanıtımı ve düğün organizasyonuna dahil olan tüm endüstriler için ve ülke turizm gelirleri için de oldukça önemli. İlgili ekiplerimiz haziran ayı itibariyle bu önemli düğünle ilgili görüşmelere başladılar. Akabinde de hızla devam eden bir tempo ile görüşmeler ve detaylar şekillendi. Bu düğün aslında özellikle Boğaz hattı ve Çırağan Sarayı yakınındaki otelleri de konaklama anlamında memnun eden bir organizasyondu. Düğüne gelen konukların büyük bir sürpriz yaşamaları istendi. Özellikle sadece düğün gecesinde tasarımı görmeleri ve Çırağan Sarayı görkeminin düğün gecesi konuklarda daha da büyük bir etki yaratması için bir konaklama planı yapıldı. Öyle ki bazı yakın aile üyeleri dışında konukların genellikle diğer Boğaz'daki otellerde konaklatılması sağlandı. Saray'daki tüm salonlar, saray teras ve saray içerisindeki Tuğra ve belli restoranları bu organizasyonda hazırlık için tam bir hafta öncesinden için kapatıldı. Yanı sıra tüm saray süitleri ve dünyaca ünlü Sultan Süit de bu organizasyon için ayrıldı. Bu düğün özelinde de sayısız toplantılar, ekipman ve örnek sunumlar, menü tadımları ve tasarımları oldu diyebilirim. Bazı deniz ürünlerinden, meyvelere ve sunumlar için özel dekorasyonel ürünlere yurtdışından satın alımlar yapıldı. Örneğin büfeler için 16 adet buz tasarımı yapıldı ve bunun için bile tam bir ay farklı firmalarla görüşmeler yapıldı. Tam 70 adet her biri bir buçuk kilo ağırlığında canlı ıstakozlar getirildi. Tüm detayların kusursuz olması gerekiyordu. Bu düğün özelinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da hazırlık ve organizasyon günlerine yayılan ve sadece bu düğün özelinde çalışan ekipler oluşturduk. Toplamda süreç boyunca 311 servis personeli, 230 mutfak görevlisi ve aşçısı, 67 stewarding çalışanı ve 18 güvenlik personeli görev yaptı."Zaman üzerimizdeki en büyük baskı idi.Katılıyorum zamana karşı yarış en zorlandığımız konu oldu. Zira daha evvel denenmemiş uygulanmamış işlere imza attık. Bizim meslekte hata payı yoktur, çünkü zamanı geri alamadığımız için telafisi olmayan işler yaparız. Bu işte hayata geçirdiğimiz bazı uygulamalar yine sektör için ilkleri içeriyordu o anlamda bir baskı hissettik. Açık alanlarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda hava şartları ile boğuşmak zorunda kaldığımız durumlar oldu ama hazırlıklı idik.570 kişi kadar konuk ağırladık ve bunlar üç ila 10 gün arasında şehirde kaldılar. Bu insanlar restoranlara gitti, alışveriş yaptı, İstanbul'u gezdi. Çırağan'da, Mandarin'de, Conrad, Shangri-La ve Four Seasons otellerinde konakladılar. Çok kaliteli bir turist kitlesiydi... Büyük bir ekonomi. Biz bu insanların İstanbul'daki üç gününü organize ettik.Ülke olarak daha fazla uluslararası organizasyon ve düğün çekmeliyiz. O nedenle Ghada gibi üst düzey isimleri birer gönüllü elçi haline getirebilmeliyiz. Kendisi çok nadir bulunan bir evlilik organizatörü... Çünkü Türkiye'de evlilik organizasyonu ve dekorasyon birbirine karıştırılıyor. Çoğu şirket sadece dekorasyon yapıyor. Ama bu tür düğünlerde, ciddi bir planlama ve organizasyon gerekiyor. Bu gerçek bir süreç yönetimi ve Ghada bu konuda çok üst düzey bir isim. Ve biz de bu bağlamda yıllardır kendisi ile çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Üç günün tamamını planlayarak, havaalanındaki karşılamadan, otele transfere, restoranlara, alışveriş merkezlerine ve tabii ki etkinliklerdeki yemek seçimleri, dekorasyon, çiçek, eğlence, servis gibi tüm aşamalarda yer alıyoruz.Arka arkaya iki gece 500'den fazla konuğu ağırladığımız etkinliklere imza attık. Bu manada iki gece için tasarım, operasyon, insan kaynakları, dekor prodüksiyon, ses, ışık, görüntü sistemleri, podyum sistemleri, halı, kumaş ekipleri, çiçek tasarımı ve uygulama ekipleri, sanatçılar, dansçılar, ikram ve servis ekiplerini düşündüğümüzde 500 kişinin üzerinde bir ekiple çalıştık.Düğünün teması gelinle olan sohbetlerimizde ortaya çıktı. Gelin bizden iki tema üzerinde çalışmamızı istedi, ilk gece daveti için nazar boncuğu, düğün gecesi için de parıldayan, yanar döner anlamına gelen 'iridescent' renk tonu ortaya çıktı. Bu esasında çok zor bir temaydı, çünkü sabit bir renkten bahsetmiyoruz ve bu rengi bir tema altında toplamak gerçekten çok zor. Tasarım ekiplerimizle üzerinde çalıştık ve temaları Selim ile paylaştık o da kendi tasarım ekipleri ile üzerinden geçerek ilham panolarını hazırladı ve tüm fikirleri masaya yatırarak ortak bir noktada buluştuk. Müşteriye gerekli sunumları yaptıktan ve onayları aldıktan sonra prodüksiyon üzerinde çalışmaya başladık. Biz ne zaman Türkiye'de bir düğün yapsak, Selim'i ararız. Bu tür düğünlerde vizyoner, yaratıcı insanlara ve büyük bir ekibe ihtiyaç vardır. Çünkü her bir davetli havaalanından itibaren alınır, otellerine götürülür, onlarla ilgilenilir. Davetliler, düşünüldüklerini ve onlarla ilgilenildiğini hissetmek ister.Davetliler penceresinden baktığımızda ülkeye ayak bastıkları andan itibaren hizmet almaya başlarlar ve gittikleri ana kadar onlarla ilgilenmemiz gerekir. Bütün bunlar olurken de arka planda iki bazen üç gece üst üste gerçekleşecek etkinliklerin tüm prodüksiyonlarının eksiksiz olarak tamamlanması ve sahada yönetilmeleri gerekir.Evet bu boyutta üst üste iki geceden oluşan bir organizasyon için kısa denilebilecek bir sürede hazırlandık. İki aydan biraz az bir süremiz vardı. Yaklaşık üç haftası moodboardlar, yerleşim planları ve 3D çizimleri hazırlamakla geçti, aynı anda üretimi zaman alacak ve inandığımız fikirlerin ar-ge çalışmalarını gerçekleştirdik. Onayları aldığımızda üç hafta kadar üretim ve uygulama süremiz kalmıştı ve her iki gecede son derece teknik detaylar içeriyordu. Hareketli led sistemleri, uçan kumaş mekanizmaları, adetli ve büyük ebatlı birçok altyapı ürettik. Mucize denilecek zamanlarda üretim, boya ve montaj süreçleri tamamlandı. Bu noktada Türk etkinlik endüstrisine de değinmeden geçemeyeceğim. Sektör olarak son derece gelişmiş durumdayız, bana göre bugün birçok anlamda dünya çapında işlere imza atacak altyapı ve birikime sahibiz. Daha büyük prodüksiyonlar üretecek cesarete ve fırsata ihtiyacımız var. Rahatlıkla etkinlik ihraç edebileceğimizi düşünüyorum.